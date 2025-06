MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite des dépôts du 1er avril 2025, est fier d'annoncer les noms des producteurs canadiens qui obtiendront un investissement financier dans le cadre de la 50e ronde de financement de son Programme d'aide à la production télévisuelle. Pour cette ronde, le Fonds Québecor versera une contribution globale de plus de 2,1 millions $.

De ce montant, 785 000 $ a été accordé à quatre projets pour le volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles. Les producteurs de ces projets sont Productions Untamed 5 inc., Écho Média inc., PVP Média inc. et Happy Camper Média inc. Les télédiffuseurs qui investissent dans le développement de ces projets sont Groupe TVA inc., la Société Radio-Canada, Télé-Québec et TFO.

Pour le volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux le Fonds Québecor investira, pour cette ronde, une somme de 1 340 231 $. Sept projets de séries de fiction ont été sélectionnés et se partageront l'investissement du Fonds Québecor. Les producteurs de ces projets sont Productions KOTV inc., Zone3 inc., V10 Média inc. (Distributeur international : Québecor Contenu - TVA Distribution), Sphère Média inc., Aetios Productions inc., Duo Productions inc. et Productions Pixcom inc. Les productions sélectionnées seront diffusées par les télédiffuseurs canadiens suivants : la Société Radio-Canada, Bell Média inc.et Groupe TVA inc.

Depuis sa création en 1999, le Fonds Québecor a soutenu avec tous les volets de son Programme d'aide à la production télévisuelle un total de 412 projets touchant 99 producteurs, 49 diffuseurs canadiens et 100 plateformes et diffuseurs étrangers avec des contributions totalisant plus de 108,9 millions $. Depuis le printemps 2017, pour ses trois volets, le Fonds Québecor a soutenu jusqu'à maintenant des émissions documentaires à hauteur de 19%, des émissions pour enfants et pour jeunes à hauteur de 19%, des émissions de variétés et arts de la scène à hauteur de 14% et des émissions dramatiques à hauteur de 48%.

Avec cette ronde de son volet de soutien à la création de propriétés intellectuelles, lancé en mars 2017, le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables, totalisant à ce jour près de 14,9 millions $, à des projets de création touchant tous les genres d'émissions ayant obtenu l'engagement financier d'un télédiffuseur (EPR) de langue française reconnu.

Avec cette ronde du volet de soutien à la production de propriétés intellectuelles destinées aux marchés internationaux, lancé en avril 2019 en partenariat avec le Fonds des médias du Canada (FMC), le Fonds Québecor a offert des contributions remboursables de près de 16,7 millions $ et le FMC de 6,5 millions $, totalisant près de 23,2 millions $. Ces investissements permettent à des producteurs québécois d'augmenter la valeur des émissions de fiction et documentaires de langue française afin de conquérir le marché international.

PROJETS EN PRODUCTION FINANCÉS PAR LE PROGRAMME D'AIDE À LA PRODUCTION TÉLÉVISUELLE

VOLET DE SOUTIEN À LA PRODUCTION DE PROPRIÉTÉS INTÉLECTUELLES DESTINÉES AUX MARCHÉS INTERNATIONAUX :

SÉRIES DE FICTION

Plan B - saison 5

Productions KOTV inc.

- Télédiffuseur canadien : Société Radio-Canada

Mathieu Laforest, 44 ans et père de deux enfants, n'a pas réussi sa vie comme il le souhaite puisqu'il n'est pas devenu un grand auteur reconnu. Son échec l'amène à faire beaucoup de tort aux gens qu'il aime jusqu'à ce qu'un anévrisme sévère, le laissant entre la vie et la mort, vienne tout faire basculer.

Dérive

Zone3 inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Ce thriller psychologique raconte l'histoire de Daniel Major, un pianiste de renommée internationale qui - du jour au lendemain - se retrouve incapable de jouer. Déterminé à comprendre le traumatisme qui l'assaille, il ignore que sa quête de vérité le confrontera à des choix déchirants et dangereux.

Détective Surprenant - saison 2

V10 Média inc.

- Distributeur international : Québecor Contenu - TVA Distribution

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

À la fin de l'hiver, le sergent-détective André Surprenant collabore à l'enquête du meurtre de Jeannot Boudreau, gérant d'un commerce de prêts sur gage à Verdun. Peu après, Claude Goyette, une figure influente des Îles surnommé « Le Baron » est assassiné durant les festivités de la Mi-Carême.

Le retour d'Anna Brodeur - saison 2

Sphère Média inc.

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Pour se reconstruire, Anna sait qu'elle doit agir, s'investir, et accepter que le bonheur, sera un projet à bâtir avec patience et résilience. Elle aura besoin d'une bonne dose d'humilité et d'humour pour aborder cette nouvelle étape! Cette deuxième saison, en plus de suivre le parcours d'Anna, se veut une chronique de vie sincère, teintée d'humour et d'émotion, où l'amitié, les relations familiales et la recherche de soi prennent toute la place. Parce que, parfois, repartir à zéro n'est pas un échec, mais une chance.

Les Armes - saison 2

Aetios Productions inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

La série se déroule sur la base des Forces Armées Canadiennes de Kanawata, dans ce contexte fort tendu de guerre imminente. La deuxième saison débute le jour où les troupes reviennent de leur mission secrète dans le Nord canadien. Les membres du JTF16 ont subi une embuscade et ont dû se séparer en deux groupes.

Coup de feu!

Duo Productions inc

- Télédiffuseur canadien : Bell Média inc.

Coup de feu! se déroule dans le milieu de la restauration gastronomique québécoise. Clovis Lambert est un jeune chef cuisinier talentueux, ambitieux, impulsif et fort sur les excès aussi bien dans sa vie personnelle échevelée que dans sa vie professionnelle trépidante.

Prescott

Productions Pixcom inc.

- Télédiffuseur canadien : Groupe TVA inc.

Un village isolé, dominé par une immense cimenterie et un pénitencier. Deux grandes familles qui se déchirent depuis des générations. Des murs poreux où le dedans contamine le dehors, et où le dehors gangrène le dedans. Dans ce village où les murs ont des oreilles et où le passé ne pardonne jamais, où le béton cache bien plus que des fondations, chacun doit lutter pour sa survie : Bienvenue à Prescott.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, une entreprise de Québecor Média inc. qui verse des redevances annuelles de près de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 143,9 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le mercredi 1er octobre 2025, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Les dépôts des demandes se font uniquement par voie électronique pour tous les programmes. Visitez fondsquebecor.ca pour davantage d'information.

SOURCE Fonds Québecor

Sources : Serge Thibaudeau, Président-directeur général, Fonds Québecor, [email protected]