MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection de deux projets de son Programme d'aide la production cinématographique, ainsi que d'un modèle d'affaires de son Programme d'aide à l'exportation (PAEX).

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 21 mai 2024, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 28e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 399 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des deux projets choisis : Productions Rakonti inc. (Amalga Créations Médias inc. et Les Films du lac inc.), Amérique Film, Immina Films et Maison 4:3 inc.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 19 millions $ pour 113 projets, soit plus de 18 millions $ pour 99 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce au Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor et le Fonds des médias du Canada (FMC) soutiennent également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Pour cette 26e ronde, le Fonds Québecor investit une part de 150 000 $ et le FMC, une part de 150 000 $, pour un investissement global totalisant 300 000 $ dans un modèle d'affaires de l'entreprise suivante : Happy Camper Média Inc. Une somme globale de plus de 12,1 millions $ a été investie par le Fonds Québecor depuis sa création en mars 2014, dans 57 modèles d'affaires d'exportation avec 33 entreprises partenaires. Depuis 2017, le FMC s'est joint au Fonds Québecor, en investissant une somme de plus de 4,4 millions $, les deux partenaires ont ainsi investi une somme globale de près de 16,6 millions $.

PROJETS FINANCÉS :

Menteuse

Producteur : Productions Rakonti inc. (Amalga Créations Médias inc. et Les Films du lac inc.)

(Amalga Créations Médias inc. et Les Films du lac inc.) Distributeur : Immina Films

Virginie est une menteuse compulsive qui voit ses mensonges devenir réalité. Spin-Off du long-métrage Menteur, Menteuse met en vedette Anne-Élisabeth Bossé dans le rôle de la menteuse et Antoine Bertrand dans celui de son conjoint. Réalisateur: Émile Gaudreault. Scénaristes: Émile Gaudreault, Erik K. Boulianne et Sébastien Ravary.

Deux femmes en or

Producteur : Amérique Film

Distributeur : Maison 4:3 inc.

Violette et Florence ne comprennent plus ce qui leur arrive. Respectivement, en congé de maternité, et en arrêt de travail, l'une, est à fleur de peau, l'autre ne ressent plus rien. Les voisines sont toutes deux habitées par un sentiment d'échec : malgré la carrière et la famille, elles ne sont pas heureuses. La première infidélité de Florence sera une révélation. Et si le bonheur, c'était de se rebeller contre notre rigide société de performance?

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total près de 138,5 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 21 janvier 2025, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

À propos du Fonds des médias du Canada

Le Fonds des médias du Canada (FMC) favorise, développe, finance et promeut la production de contenus canadiens et d'applications pour toutes les plateformes audiovisuelles. En outre, il oriente les contenus vers un environnement numérique mondial concurrentiel en soutenant l'innovation de l'industrie, en récompensant le succès, en favorisant la diversité des voix et en encourageant l'accès à des contenus grâce à des partenariats avec les secteurs public et privé. Il reçoit des fonds du gouvernement du Canada et des distributeurs de services de télévision par câble, par satellite et par IP du pays. Veuillez consulter notre site Web pour plus d'informations.

SOURCE FONDS QUEBECOR

Sources : Serge Thibaudeau, Président-directeur général, Fonds Québecor, [email protected]; Maxime Ruel, Chef principal, Communications, Fonds des médias du Canada, [email protected]