MONTRÉAL, le 25 juill. 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique et de deux modèles d'affaires de son programme d'aide à l'exportation.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 23 mai 2023, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 26e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 426 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des deux projets choisis : Cinémaginaire inc., Sphère Média inc., TVA Films et Immina Films.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique, lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 18,2 millions $ pour 109 projets, soit plus de 17,2 millions $ pour 95 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 11,2 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 50 modèles d'affaires d'exportation avec 31 entreprises partenaires. Par le partenariat avec le Fonds des Médias du Canada (FMC), celui-ci a investi, en plus, une somme totalisant 3,6 millions $ depuis 2017. Pour cette 23e ronde, le FMC investit une part de 300 000 $ et le Fonds Québecor, une part de 300 000 $, pour un investissement global totalisant 600 000 $ dans les modèles d'affaires des entreprises suivantes : Fair-Play International inc. et Saturday Originals inc. (Digital Dimensions inc.)

Depuis juin 2020, le Fonds Québecor offre un financement spécifique pour favoriser l'actionnariat au féminin chez les partenaires ayant obtenu le soutien du Programme d'aide à l'exportation (PAEX). Fair-Play International inc. bénéficiera de cette bonification soutenant le transfert d'actions à son personnel clé féminin, d'une contribution de 80 000 $ pour cette ronde. Le montant accordé à ce jour, pour ce volet, totalise 400 000 $.

PROJETS FINANCÉS :

Les Belles-sœurs

Producteur : Cinémaginaire inc.

Distributeur : TVA Films

Germaine Lauzon, femme au foyer à Montréal, gagne un million de timbres GoldStar qu'elle doit au préalable coller sur des livrets, lui permettant de se procurer divers objets présentés dans le catalogue de la compagnie. Afin de coller rapidement les timbres dans les cahiers (et de partager sa joie), Germaine organise un « party de collage de timbres » dans sa cuisine en compagnie de ses sœurs, voisines et amies.

1994-95

Producteur : Sphère Média inc.

Distributeur : Immina Films

En 1994, Ricardo a abandonné son rêve d'être cinéaste. À vingt-quatre ans, il a déjà, en quelque sorte, accepté son destin: il ne sera jamais artiste. Un appel de Radio-Canada vient cependant raviver la flamme artistique du jeune homme dont la candidature a été retenue parmi les finalistes de l'émission La Course Destination Monde édition 1994-95. Ricardo sera choisi et sa vie change du tout au tout.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 5,5 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.

Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 133 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 23 janvier 2024 et celle pour le Programme d'aide à la production télévisuelle aura lieu le lundi 2 octobre 2023, à moins d'un avis exceptionnel publié sur le site Internet. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

Renseignements: Source : Serge Thibaudeau, président-directeur général, Fonds Québecor, 514 842-2497 / [email protected]