Le Fonds Québecor dévoile les noms des producteurs et distributeurs financés par le Programme d'aide à la production cinématographique et le Programme d'aide à l'exportation

MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 28 mai 2019, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 18e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 930 000 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des quatre projets choisis : KO 24 inc., Productions Caramel Films inc., 9393-2135 Québec Inc. (filiale de Christal Films Productions Inc.) et Attraction Images inc., Les Films Opale inc. et Les Films Séville inc.

Rappelons que, par l'entremise de son Programme d'aide à la production cinématographique, en synergie avec l'ensemble des intervenants du secteur, le Fonds Québecor veut :

soutenir la production de longs métrages canadiens de langue française;

assister l'exploitation multiplateforme des longs métrages et favoriser, notamment, les stratégies de commercialisation intégrées dès la phase de développement et ayant un volet interactif;

permettre à l'équipe de création et de production de produire une œuvre le plus près possible de sa vision créative initiale;

favoriser le retour sur l'investissement afin d'accroître son champ d'intervention auprès des demandeurs.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant plus de 13,7 millions $ pour 86 projets, soit plus de 12,7 millions $ pour 72 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Par ailleurs, grâce à son Programme d'aide à l'exportation (PAEX), le Fonds Québecor soutient également les initiatives d'exportation afin de développer des contenus audiovisuels adaptés aux marchés hors Québec et internationaux, ainsi que les efforts de commercialisation. Une somme globale de plus de 7,8 millions $ a été investie depuis sa création en mars 2014, dans 31 modèles d'affaires d'exportation avec 24 entreprises partenaires. Pour cette 13e ronde, le Fonds Québecor investira une somme globale de 300 000 $ dans les modèles d'affaires des deux entreprises suivantes : Encore Télévision-Distribution inc. et PVP Animation IV inc. (filiale de Groupe PVP).

PROJETS FINANCÉS :

PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :

Guide de la famille parfaite

Producteur : KO 24 Inc.

Distributeur : Les Films Opale Inc.

Dans cette comédie, le réalisateur Ricardo Trogi et le scénariste Louis Morissette abordent la complexité d'élever des enfants dans une société d'ultra performance nourrie par des parents qui, voulant donner le meilleur à leurs enfants, finissent par les étouffer. À travers moult situations, la famille recomposée où évoluent Martin, Marie-Soleil et leurs rejetons se débat avec les exigences et contradictions nées du devoir de performer à tout prix.

La Cordonnière

Producteur : Productions Caramel Films.

Distributeur : Les Films Opale Inc.

La Cordonnière retrace l'histoire de Victoire Du Saut, fondatrice de la cordonnerie qui sera à l'origine de la fortune des Dufresne, mieux connus pour le château qui porte leur nom. La Cordonnière est un mélodrame, l'histoire d'un triangle amoureux sulfureux à ranger aux côtés des Black Narcissus (Powell & Pressberger), Autant en emporte le vent (Fleming) et autres drames passionnels aussi séduisants que troublants.

Gallant: Confessions d'un tueur à gages

Producteur : 9393-2135 Québec Inc. (filiale de Christal Films Productions Inc.)

Distributeur : Les Films Opale Inc.

Produit par Christian Larouche, scénarisé par Sylvain Guy et réalisé par Luc Picard, "Gallant: Confessions d'un tueur à gages" relate la vie de Gérald Gallant, l'un des tueurs à gages les plus prolifiques de notre époque, responsable de 28 meurtres ainsi qu'une quinzaine d'attentats, pour la plupart visant des hauts gradés des Hells Angels, de la mafia et du crime organisé.

Mon cirque à moi

Producteur : Attraction Images Inc.

Distributeur : Les Films Séville inc.

Laura est une enfant de la balle qui partage la vie de bohème de son père, Bill, qui est clown. Or, la nouvelle prof de Laura, Sophie, remarque son potentiel, la prend sous son aile et l'encourage même à poursuivre son secondaire dans un collège privé. Pour cette famille où le père quasi anarchiste considère que l'école de la vie est la seule qui vaut la peine d'être fréquentée, ce sera un véritable choc des valeurs.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de plus de 7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total de plus de 106 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine date limite de dépôt pour le Programme d'aide à la production cinématographique, prévue vers la fin janvier 2020, sera annoncée sur le site internet ultérieurement. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

