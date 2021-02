MONTRÉAL, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Fonds Québecor a procédé à la sélection des projets de son programme d'aide soutenant la production cinématographique.

Le conseil d'administration du Fonds Québecor, à la suite du dépôt du 26 janvier 2021, est fier d'annoncer les noms des producteurs et distributeurs dont les projets bénéficieront d'une aide financière dans le cadre de la 21e ronde de financement de son Programme d'aide à la production cinématographique. Les producteurs et les distributeurs dont les projets ont été sélectionnés se partageront une aide totale de 420 600 $. Les sociétés canadiennes suivantes assumeront la production et la distribution des trois projets choisis : Les Productions Carpediem inc., Films du Boulevard inc., Les Productions des Films de l'Autre inc., Pink Parrot Média inc., Maison 4:3 inc., Entract Films inc. et Funfilm Distribution inc.

Dans le cadre de son Programme d'aide à la production cinématographique (incluant antérieurement la production événementielle), lancé en septembre 2010, le Fonds Québecor a octroyé, à ce jour, une aide financière totalisant près de 15,5 millions $ pour 95 projets, soit plus de 14 millions $ pour 81 projets cinématographiques et plus de 1 million $ pour 14 projets événementiels.

Dorénavant, le Fonds Québecor émet une nouvelle directive pour son financement de la mise en marché interactive pour les projets cinématographiques. Les sommes attribuées, par le Fonds Québecor pour ce volet, devront être dépensées exclusivement auprès des médias canadiens. Le Fonds Québecor souhaite contribuer à un effort collectif pour stimuler l'économie locale.

PROJETS FINANCÉS :

La Légende du papillon

Producteur : Les Productions Carpediem inc.

Distributeur : Pink Parrot Media inc.

La Légende du Papillon, c'est l'histoire de Patrick un courageux et adorable papillon qui, même s'il ne peut pas voler à cause d'une aile plus petite, veut à tout prix faire ce voyage. C'est aussi celle de Jennie qui lutte contre sa peur panique des hauteurs et de Martin, la chenille la plus drôle à la ronde car elle veut devenir un papillon comme les autres ! Durant leur périple, Patrick, Jennie et Martin deviendront des héros après avoir vaincu leurs peurs, accepté leurs différences et triomphé des prédateurs naturels (souris, oiseaux affamés…) et des périls environnementaux (tornades, constructions humaines sauvages…).

Norbourg

Producteur : Films du Boulevard inc.

Distributeurs : Maison 4:3 inc. et Entract Films inc.

À la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ), on ne parle que de la firme Norbourg et de son jeune et frondeur PDG, Vincent Lacroix. L'inspecteur et vérificateur de la CVMQ Éric Asselin est alors mandaté par ses patrons pour surveiller de près les activités de la firme. Il quittera en quelques mois son poste d'enquêteur et deviendra Vice-président finance de Norbourg. Asselin aidera celui-ci à mettre sur pied un système frauduleux grâce auquel ils parviendront à détourner des millions de dollars. Quand l'entreprise sera cernée de toute part, Asselin ira lui-même dénoncer son patron aux autorités policières.



Soleils Atikamekw

Producteur : Les Productions des Films de l'Autre inc

Distributeur : Funfilm Distribution inc.

Le 26 juin 1977, une camionnette transportant sept personnes, échoue dans la rivière du Milieu au nord de St-Michel-des-Saints. Deux Québécois non autochtones s'en tirent, mais cinq Atikamekw de la communauté de Manawan perdent la vie. La police conclut à un accident, mais pour les familles des victimes, des questions demeurent sans réponse. SOLEILS ATIKAMEKW est librement inspiré des rêves, impressions et souvenirs des proches des victimes de ce drame.

Fonds Québecor

Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de 6,6 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne. Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la production, la commercialisation et l'exportation de contenus de qualité, ainsi que l'exploitation de ceux-ci sur différentes plateformes. Pour l'ensemble de ses programmes de financement, le Fonds Québecor a accordé au total plus de 116 millions $.

Le conseil d'administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor, notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement. La prochaine ronde de financement pour le Programme d'aide à la production cinématographique, aura lieu le mardi 25 mai 2021. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre connaissance des lignes directrices sur le site Internet du Fonds Québecor à l'adresse www.fondsquebecor.ca.

SOURCE FONDS QUEBECOR

Renseignements: Serge Thibaudeau, président-directeur général, Fonds Québecor, 514 842-2497, [email protected]

Liens connexes

https://www.fondsquebecor.ca/