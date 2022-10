DARTMOUTH, NS, le 12 oct. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada donne l'exemple en s'employant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à réduire à zéro les émissions de GES provenant de ses activités d'ici 2050 grâce à la Stratégie pour un gouvernement vert.

Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, se trouvait à l'Institut océanographique de Bedford pour constater de visu le succès du projet de chauffage par l'eau de mer, qui a été financé au moyen du Fonds pour un gouvernement vert.

Dans le cadre de ce projet, un système de thermopompe géothermique alimenté par l'eau de mer est utilisé afin de fournir de l'eau chaude pour le chauffage par rayonnement des locaux et de l'eau chaude pour une utilisation générale dans l'ensemble des installations de l'Institut. Le projet permettra de réduire l'utilisation du gaz naturel de 87 % et de réaliser des économies annuelles de plus de 320 000 $.

Le projet a reçu 680 000 $ par l'entremise du Fonds pour un gouvernement vert, qui a été établi par le Centre pour un gouvernement vert du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le Fonds aide les organisations gouvernementales à faire des investissements stratégiques dans les technologies propres et à élaborer des solutions novatrices pour écologiser leurs activités. Le Fonds cible les projets qui réduisent les émissions de GES dans les activités fédérales, qui peuvent être reproduits au sein d'un ministère ou par plusieurs ministères, et qui permettent de trouver des solutions novatrices dans des domaines où les GES sont difficiles à réduire.

Depuis la mise sur pied en 2019, le Fonds a permis d'offrir plus de 31,9 millions de dollars pour financer quelque 44 projets de 16 organisations fédérales différentes.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à offrir une économie à faibles émissions de carbone, résiliente aux changements climatiques et axée sur une croissance propre. Grâce au Fonds pour un gouvernement vert, nous contribuons à la réalisation de projets verts. Le projet de chauffage par l'eau de mer de l'Institut océanographique de Bedford est l'un de nombreux exemples où l'innovation montre la voie à suivre pour faire en sorte que nos activités soient zéro émissions nettes, résilientes aux changements climatiques et écologiques. »

- L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

« Le gouvernement du Canada comprend que nous devons réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre pendant que le Canada continue à travailler vers une économie propre et à faible émission de carbone. Le Fonds pour un gouvernement vert soutient les solutions novatrices, telles que l'initiative océanique visant à réduire significativement la quantité de gaz naturels consommée à l'Institut océanographique de Bedford. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Centre pour un gouvernement vert assure un leadership pour la réalisation d'activités gouvernementales à zéro émission nette, résilientes aux changements climatiques et écologiques.

La Stratégie pour un gouvernement vert est un ensemble d'engagements qui s'appliquent à tous les principaux ministères et organismes du gouvernement et qui appuient l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds pour un gouvernement vert a été établi dans le cadre de la réponse du gouvernement du Canada aux changements climatiques afin de promouvoir des approches novatrices pour réduire les émissions de GES et de fournir un financement aux organisations fédérales pour qu'elles réduisent les émissions associées à leurs activités.

