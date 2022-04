Le Fonds Moins c'est + : moins d'empreinte, plus d'impact - Près de 500 000 $ en retombées financières depuis le lancement du Fonds

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - En juillet dernier, la société d'État RECYC-QUÉBEC et La Ruche, organisme spécialisé en financement participatif, lançaient le Fonds Moins c'est + (FMC+) pour propulser des projets de réduction à la source, de réemploi et d'adoption de pratiques écoresponsables ayant moins d'impact sur l'environnement. Après huit mois d'activités, une portion du Fonds initial de 1 M$ a favorisé l'émergence de près de 20 campagnes de financement participatif à succès et mobilisé environ 2000 contributeurs. Au total, on compte déjà près de 500 000 $ en retombées financières, dont 330 000 $ récoltés en financement participatif et 165 000 $ remis en bourses par le FMC+. Une dizaine d'autres campagnes seront également activées sur La Ruche au cours des prochains mois.

Ces initiatives sont le signe d'un engouement certain et d'un intérêt des jeunes entreprises québécoises et des communautés à se mobiliser pour accélérer la transition écologique que RECYC-QUÉBEC et la Ruche souhaitent continuer d'encourager. Les porteurs de projets sont donc invités aujourd'hui à considérer le financement participatif dans leur développement d'affaires et, ainsi, de bénéficier potentiellement d'un montant additionnel de 50 % lors de la réussite d'une campagne, jusqu'à concurrence de 25 000 $. Pour en savoir plus : laruchequebec.com/fmcplus.

Histoires à succès

À ce jour, on compte majoritairement des projets dans les domaines du zéro déchet, puis dans la réduction du gaspillage alimentaire, la réutilisation de textiles et vêtements, la ressourcerie (boîte à outils) et la construction. Certaines campagnes ont d'ailleurs fait parler d'elles :

L'entreprise Hot Poc a créé une solution chauffante et écologique en confectionnant des pochettes de cellulaires fabriquées à partir de manteaux abîmés ne pouvant plus être portés. Avec un objectif de campagne de 50 000 $, l'entreprise a pu bénéficier d'une subvention du FMC+ de 25 000$.

Mouvement Malté, composé de deux amis entrepreneurs, a mis en marché une gamme de produits d'hygiène corporelle naturels à base de drêche de microbrasserie. Avec un objectif de campagne de 13 000 $, l'entreprise a pu bénéficier d'une subvention du FMC+ de 6 750 $.

Citations

« La lutte contre les changements climatiques et le développement de l'économie circulaire, c'est l'affaire de toutes et de tous. Grâce à ce levier financier novateur qu'est le Fonds Moins c'est +, le gouvernement du Québec est fier de donner un coup de pouce à de multiples projets écoresponsables. Bravo à RECYC-QUÉBEC et à La Ruche pour cette initiative récente qui porte déjà ses fruits et félicitations à toutes celles et tous ceux qui contribuent à financer ces projets ou les réalisent! Continuons de nous mobiliser pour bâtir une économie verte et sobre en carbone. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« RECYC-QUÉBEC est extrêmement fière d'être une bougie d'allumage pour tous ces projets novateurs qui voient le jour grâce au Fonds Moins c'est + et grâce à la participation de tous ceux et celles qui contribuent aussi à financer ces projets. Les jeunes PME veulent innover, diminuer leur impact environnemental, dynamiser et faire rouler l'économie d'ici. Bref, elles veulent faire partie de la solution et contribuer à l'essor d'une économie québécoise à la fois prospère et sans gaspillage. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« La dernière année nous a permis de témoigner l'essor de projets ayant pour mission de diminuer l'empreinte environnementale. Cette vision, jumelée au financement participatif, permet des retombées concrètes dans les communautés un peu partout au Québec. Ensemble, nous croyons que chaque petit geste à l'échelle locale peut, ultimement, faire partie d'un plus grand changement à l'échelle globale. »

Nicolas Bouchard, président-directeur général de La Ruche

Pour en savoir plus

Pour connaître les critères et détails des projets admissibles ou pour soumettre une demande de financement : laruchequebec.com/fmcplus.

À propos de La Ruche -- laruchequebec.com

La Ruche est un organisme à but non lucratif et une solution de financement participatif qui a pour mission de favoriser l'émergence de projets qui stimulent l'économie, le rayonnement et la vitalité des régions du Québec. Depuis sa création, La Ruche a récolté plus de 23 M$ en financement participatif dans les dix régions où elle est active, créant tout près de 40 M$ en retombées totales. Elle innove par son concept régional, son approche humaine et ses programmes de financement additionnel.

À propos de RECYC-QUÉBEC -- www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

SOURCE Société québécoise de récupération et de recyclage

Renseignements: Sources : RECYC-QUÉBEC, Relations médias, [email protected], Tél. : 514 351-7838; LA RUCHE, Relations médias, Elisabeth Rancourt, Directrice, marketing, communication et culture, [email protected]; Rosalie Tremblay-Cloutier, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 438 777-3777; Informations : LA RUCHE, Informations sur le programme et dépôt de projet, Cassandre Warren, Responsable des programmes nationaux, [email protected]