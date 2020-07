Initialement mis en place en 2007, le Fonds d'acquisition de Montréal accorde du financement temporaire à des organismes à but non lucratif et à des coopératives d'habitation afin de leur permettre d'acquérir des propriétés (terrain ou immeuble) et ce, avant la mise en place d'un financement gouvernemental à long terme. Le développement et l'accompagnement des projets sont assurés par l'entreprise d'économie sociale Bâtir son quartier.

Créé initialement par le Fonds immobilier, en collaboration avec Bâtir son quartier, le FAM a investi près de 29,5 M$ permettant ainsi l'acquisition et la détention de 36 immeubles ou terrains . Ces acquisitions auront contribué, à terme, à la réalisation de 1 039 unités d'habitation et de projets communautaires d'une valeur globale de plus de 196 M$.

À titre d'exemple, il a permis à l'organisme à but non lucratif L'Avenue hébergement communautaire (OBNL) d'acquérir les propriétés permettant de réaliser 2 projets totalisant 56 logements, leurs bureaux administratifs ainsi que des espaces communautaires. L'organisme accueille des jeunes, hommes et femmes sans abri de 18 à 30 ans ou à risque de le devenir. En plus d'offrir un milieu de vie sécuritaire et chaleureux, l'OBNL est un espace où les jeunes adultes améliorent leurs conditions et brisent l'isolement. Les résidents bénéficient d'une panoplie de services pour les aider à se sortir de la rue et à s'insérer de façon souple et durable dans la société.

Avec ce nouvel investissement, le Fonds immobilier répond aux besoins de plus en plus importants, particulièrement en période de pandémie, où le logement joue un rôle primordial pour les ménages à revenu modeste ou en situation de vulnérabilité. Quatre projets sont actuellement en développement et ont sollicité un prêt du FAM :

un projet de 30 chambres dans l'arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie pour des femmes et des hommes en réinsertion sociale.

- La Petite-Patrie pour des femmes et des hommes en réinsertion sociale. un projet de 350 logements, dont plus de 50 % sont destinés aux aînés à Pointe-aux-Trembles .

. un projet de 166 logements à Montréal-Nord, l'un des quartiers les plus durement touchés par la crise de la COVID.

un projet mixte de 191 logements s'adressant majoritairement aux familles, situé sur le territoire de la ville de Longueuil .

Citations

« Cette injection de fonds supplémentaires pour soutenir les projets du Fonds d'acquisition de Montréal devient encore plus pertinente en cette période de pandémie causée par la COVID-19 et d'autant plus dans un contexte de rareté de logements abordables à Montréal. De plus, elle favorise le maintien d'un parc locatif abordable de bonne qualité et favorise la mixité et la cohésion sociale. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur la grande expertise du marché de l'immobilier social et communautaire de Bâtir son quartier qui gère ce fonds depuis ses débuts. »

- Normand Bélanger, président-directeur général,

Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur l'appui indéfectible du Fonds immobilier pour nous soutenir dans notre mission. Plus que jamais, les logements sociaux et communautaires répondent à un besoin criant. À Montréal seulement, on compte d'ailleurs près de 87 000 ménages qui sont des locataires à revenu modeste qui dépensent plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Cet apport de capital additionnel nous permet de bénéficier de l'agilité nécessaire pour intervenir rapidement dans le marché immobilier. »

- Édith Cyr, directrice générale,

Bâtir son quartier

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, un investisseur socialement responsable

Depuis plus de 20 ans, le Fonds immobilier a consacré 115 millions $ dans des projets immobiliers sociaux, communautaires ou abordables, qui ont ainsi contribué à réaliser 5347 unités construites ou rénovées.

Par exemple, en 2017 le Fonds immobilier et la Fondation Lucie et André Chagnon ont consenti respectivement un prêt à long-terme de 9,6 millions $ à l'OBNL Gérer son quartier, un organisme apparenté de Bâtir son quartier, afin de lui permettre d'acquérir le complexe résidentiel Les habitations Le Domaine dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal. Par cette acquisition, l'OBNL a pu réaliser des travaux de rénovation tout en maintenant les loyers abordables pour une clientèle à revenu modeste. La Caisse d'économie Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis a agi à titre de prêteur de premier rang dans ce projet et a été soutenue par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) qui a assuré le prêt.

Les habitations Le Domaine en bref :

Complexe immobilier de 726 logements abordables répartis dans 111 bâtiments.

Plus de 1500 personnes vivent au Domaine.

110 logements subventionnés par l'Office municipal d'habitation de Montréal.

Les loyers actuels sont en moyenne à 76% du loyer médian montréalais.

Coût des rénovations estimé à 13 millions $ incluant notamment les fenêtres, la toiture, les cuisines et les salles de bain, sur un horizon de 10 ans.

Plus de 75 % des logements comprennent 2 ou 3 chambres à coucher desservant les besoins des familles.

À propos du Fonds d'acquisition de Montréal (FAM)

Le Fonds d'acquisition de Montréal est un fonds d'investissement qui permet l'achat et la détention temporaire de propriétés (terrain ou immeuble) destinées à l'habitation communautaire avant l'obtention d'un financement à long terme (AccèsLogis). Le développement des projets est assuré par le Groupe de ressources techniques (GRT) Bâtir son quartier.

À propos de Bâtir son quartier

Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire afin de créer des milieux de vie solidaires pour les ménages à faible et moyen revenu. Depuis le début de ses interventions, en 1976, Bâtir son quartier a complété plus de 446 projets coopératifs ou à but non lucratif totalisant plus de 14 000 logements sur le territoire de la métropole montréalaise, en plus de nombreux projets de centres de la petite enfance, centres communautaires et installations pour des entreprises d'économie sociale. www.batirsonquartier.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2020, il comptait 58 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,7 milliards de dollars qui créeront 30 000 emplois, 80 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain et 115 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable.

