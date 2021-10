« Depuis 30 ans nous œuvrons dans un secteur stimulant et rentable. Nous réalisons des projets durables et innovants dont les retombées rejaillissent sur l'ensemble de l'économie québécoise. Grâce à nos partenaires-promoteurs et au travail de nos professionnels, nous avons un réel impact dans les collectivités. Pour souligner cet anniversaire, on souhaite mettre de l'avant les femmes et les hommes qui participent à nos projets. Le Fonds immobilier, c'est avant tout une histoire d'humains, de communauté et de société. Au nom de toute notre équipe, et plus largement au nom des travailleuses et des travailleurs du Québec et des actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ, je remercie sincèrement tous les acteurs avec qui nous travaillons de concert pour réaliser des développements urbains responsables pour les générations futures. On s'investit pour une meilleure société, avec vous et grâce à vous. »

Normand Bélanger,

président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ

LA SÉRIE WEB L'HUMAIN D'ABORD

La série Web « L'humain d'abord » présente trois portraits complémentaires de partenaires-promoteurs du Fonds immobilier. La série débute avec le volet social des investissements du Fonds immobilier en présentant l'organisme Han-Logement qui réalise des immeubles adaptés pour personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle. Elle se poursuit avec le Groupe Montoni, notamment sous l'angle du développement durable, en présentant le projet Espace Montmorency dans lequel Groupe Sélection est aussi partenaire. Elle se termine avec un portrait sur Cloriacité Investissements, un partenaire issu de la relève en immobilier qui crée des projets pour adultes actifs hors des grands centres urbains. Une capsule sur l'équipe de direction du Fonds immobilier accompagne également cette série.

Les capsules sont disponibles ici : www.fondsftq.com/immobilier.

QUELQUES MOMENTS FORTS DU FONDS IMMOBILIER DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds immobilier, c'est un gage d'expertise et de savoir-faire pour le bien-être de la société québécoise depuis 30 ans déjà. Il mise sur des projets de qualité dans tous les secteurs de l'immobilier: des projets à usage multiple, résidentiels, commerciaux, de bureaux, industriels et institutionnels. Il a notamment participé à de nombreuses premières :

1991 Création du Fonds immobilier de solidarité FTQ par le Fonds de solidarité FTQ



1997 Premier engagement pour le logement social, communautaire ou abordable avec le Fonds

d'investissement de Montréal créé par Phyllis Lambert et plusieurs investisseurs privés



1998 Premier parc technologique, le Technoparc Saint-Laurent avec Desjardins sécurité financière,

compagnie d'assurance-vie et Fiducie du Technoparc Saint-Laurent (1998 à 2004)



2001 Premier centre de développement des biotechnologies de Laval avec l'Institut national de la

recherche scientifique - INRS (2001 à 2013)



2008 Partenaire avec Groupe De Bertin pour la transformation du centre de tri de Postes Canada

situé au 300, rue Saint-Paul à Québec en immeuble de bureaux, parmi les premiers

immeubles certifiés LEED au Québec (2008 à 2013)



2010 Participation au redéveloppement de l'ancienne friche industrielle Griffintown à Montréal en

un milieu de vie urbain et dynamique en partenariat avec Devimco Immobilier pour la

construction du quartier District Griffin (2010 - ) et en partenariat avec Prével, Claridge et

Rachel Julien pour la construction des Bassins du Havre (2011 à 2020)



2015 Partenaire avec Urbacon pour la construction du plus grand et plus sécurisé Centre de

données à Montréal (2015 à 2017)



2018 Partenaire avec Simons pour la construction du Campus Simons, le centre multiservice de

traitement des commandes de la Maison Simons à Québec



2019 Partenaire avec MONTONI et Groupe Sélection dans le développement et la construction du

plus important projet immobilier à usage multiple à Laval, Espace Montmorency



2020 Partenaire avec Devimco Immobilier dans la construction des immeubles résidentiels sur

l'ancien site de la Maison Radio-Canada



2021 Partenaire avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, Ivanhoé

Cambridge, la Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, la Fondation Mirella et Lino

Saputo et la Fondation J. Armand Bombardier dans le fonds de 151 millions $ Capital Social

d'Investissement Immobilier, visant à réaliser des projets d'habitation communautaire et

abordables au Québec.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant des projets à usage multiples que des secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel et industriel. Au 31 mai 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 3,6 milliards de dollars qui créeront quelque 30 000 emplois, 98 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pieds carrés de terrain à développer et il cumulait des investissements de 156 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec.

