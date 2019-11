Le Fonds immobilier canadien de base RBC dépasse ses objectifs de souscription en recueillant une première tranche de capital de 1,25 milliard de dollars

Ce fonds immobilier unique d'une valeur de 7,5 milliards de dollars est le fruit d'une collaboration avec BCI et QuadReal

TORONTO, le 1er nov. 2019 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA Inc.) a annoncé aujourd'hui la première clôture du Fonds immobilier canadien de base RBC (le « Fonds »), qui a obtenu des engagements en capital de plus de 1,25 milliard de dollars d'investisseurs institutionnels et individuels, ce qui dépasse largement les objectifs de souscription initiaux.

RBC GMA Inc. a annoncé la création du Fonds en mars 2019, en collaboration avec British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et QuadReal Property Group (QuadReal). Cette solution permet aux investisseurs d'avoir accès à l'un des portefeuilles d'immeubles commerciaux de haute qualité les plus importants et les plus diversifiés du Canada. Afin de favoriser une cohésion à long terme avec les investisseurs, BCI maintiendra une participation de 50 % dans chacune des propriétés détenues par le Fonds, alors que QuadReal continuera d'assurer la gestion des propriétés. Cette collaboration permettra de garantir la continuité du service et de la gestion, tout en assurant une surveillance rigoureuse du rendement des actifs.

La prise de participation du Fonds dans le portefeuille initial sera répartie en trois tranches de souscription additionnelles, dont la prochaine devrait se conclure au cours de la deuxième moitié de 2020. Cette série de tranches constituera le fondement du Fonds immobilier canadien de base RBC et permettra de définir une trajectoire de croissance pluriannuelle. Une fois que toutes les tranches seront complètes, le Fonds détiendra une participation équivalente à celle de BCI dans un portefeuille immobilier commercial de base évalué à plus de 7,5 milliards de dollars. Étant donné que le Fonds est un instrument de placement immobilier à capital variable, son équipe de gestion entend aussi s'employer activement à repérer d'autres occasions de placements de base canadiens conformes à son mandat.

En réponse à la forte demande du marché, la première tranche du Fonds a été affectée à un vaste éventail d'investisseurs individuels et institutionnels.

« Le Fonds immobilier canadien de base RBC a suscité un intérêt exceptionnel de nos clients, ce qui illustre la forte demande pour une solution immobilière différenciée soutenue par trois chefs de file canadiens, explique Damon Williams, chef de la direction, RBC GMA. L'intérêt marqué manifesté par un large éventail d'investisseurs pour la première tranche du Fonds témoigne de la qualité des actifs du portefeuille et de la force de la relation entre RBC GMA, BCI et QuadReal. »

« La réussite du lancement du Fonds établit des assises solides pour une collaboration novatrice avec RBC GMA qui nous permettra d'offrir les avantages de la gestion active des actifs, affirme Dennis Lopez, chef de la direction de QuadReal. Cette collaboration avec RBC GMA cadre avec notre stratégie visant à établir des partenariats clés et à investir dans des actifs canadiens exceptionnels, tout en diversifiant le programme immobilier mondial que nous gérons au nom de BCI et de ses clients. »

« L'expérience et la créativité de QuadReal, ainsi que sa forte présente locale à l'échelle du Canada, favorisent le rendement du portefeuille et contribuent aux résultats auxquels les clients de BCI s'attendent, explique Remco Daal, président de l'immobilier canadien de QuadReal. L'équipe fait preuve d'un engagement inébranlable pour le développement durable et la prestation d'un service fluide et attentif aux locataires et aux résidents. »

