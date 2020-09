- Le programme de langue anglaise poursuit ses activités alors que des partenaires supplémentaires sont invités à investir dans l'avenir du fonds -

TORONTO et MONTRÉAL, le 31 août 2020 /CNW/ - Bell Media a confirmé aujourd'hui que les programmes de langue anglaise et de langue française du Harold Greenberg Fund/Fonds Harold Greenberg (le Fonds) commenceront à faire une transition après sept ans de soutien financier découlant de la transaction Bell/Astral en 2013.

Le programme de langue anglaise maintient le statu quo pendant au moins les 12 prochains mois avec le soutien de Crave alors que le Fonds invite d'autres partenaires à investir dans l'avenir du fonds.

« Le Fonds nous a approchés avec le projet de poursuivre le programme de langue anglaise en cherchant d'autres leviers de financements après la fin des prestations, et nous sommes heureux de leur apporter notre soutien dans leurs efforts pour attirer des partenaires financiers complémentaires », a déclaré Randy Lennox, président de Bell Media.

« Bell Media soutient depuis longtemps notre mandat qui consiste à accorder un financement indispensable aux créateurs canadiens de talent et je leur suis extrêmement reconnaissante de leur appui continu aux voix canadiennes alors que nous sommes en transition vers un nouveau modèle de financement », a déclaré Suzette Couture, coprésidente du Fonds Harold Greenberg. « Il s'agit clairement d'un énorme vote de confiance dans la mission du Fonds, et c'est vital pour que notre succès collectif se perprétue ».

Comme beaucoup d'autres fonds bénéficiant d'avantages tangibles règlementés par le CRTC, le comité du programme de langue française du Fonds Harold Greenberg a choisi de terminer son mandat et mettra fin à ses activités au cours des six prochains mois. Doté de fonds de réserve considérables, le programme se concentrera exclusivement sur la production de longs métrages de fiction. À compter du 28 février 2021, le programme français sera fermé et les fonds restants seront transférés à un autre fonds de production indépendant certifié.

« Les avantages tangibles sont établis par décision du CRTC et répartis sur une période limitée dans le temps, puis ils s'arrêtent. Au cours de ses 25 ans, le Fonds Harold Greenberg a bénéficié d'avantages tangibles à plusieurs reprises et aux termes de ceux-ci, il a dû mettre fin aux programmes afférents, notamment en documentaires, émissions musicales ou émissions pour enfants », a déclaré Michel Houle, coprésident du Conseil d'administration du Fonds.

« Nous sommes fiers de l'investissement effectué dans le Fonds Harold Greenberg et de l'héritage qu'il laissera à l'industrie cinématographique québécoise », a déclaré Karine Moses, présidente de Bell Media Québec et vice-présidente de Bell Québec. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre soutien à l'industrie et au cinéma québécois grâce aux investissements de Super Écran et Crave, dont plus d'une vingtaine de films québécois en 2021 seulement. De plus, nous nous engageons à célébrer et à reconnaître l'industrie par le biais de nos partenariats avec de nombreux festivals de films, dont les Rendez-vous de Québec Cinéma et les RIDM ».

Le Fonds Harold Greenberg fournit une aide financière remboursable pour le développement de longs métrages, ainsi que le parrainage d'ateliers de l'industrie, de programmes de formation, de festivals, d'évènements spéciaux et de prix. Depuis sa création en 1986, les programmes de langue anglaise et de langue française du Fonds ont soutenu près de 5 000 projets et initiatives, pour un investissement de plus de 118 millions de dollars à ce jour dans l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Gouverné par un conseil d'administration avec deux coprésidents, les décisions concernant les projets sont déterminées par des comités de sélection de langue anglaise et de langue française.

