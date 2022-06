Le Fonds de solidarité FTQ vise des actifs de 12 G$ en développement durable d'ici 5 ans

Protéger l'environnement

« Dans 5 ans, grâce à l'effet de levier créé par nos 735 000 actionnaires épargnants, 12 milliards de dollars auront été mis à contribution pour le développement durable de notre société, de notre planète. Le Fonds de solidarité FTQ va devenir un important investisseur de la transition environnementale », a indiqué Mme Béïque.

« De plus, on veut que chaque employé du Fonds participe à l'effort collectif grâce à 100 000 gestes d'impact, qui vont dans le sens de la protection de l'environnement et de la décarbonation de l'économie. »

Rappelons que le Québec vise une réduction de ses émissions de gaz à effets de serre de 37,5 % d'ici 8 ans, et la carboneutralité en 2050.

S'attaquer au défi de l'épargne-retraite

Depuis 10 ans, les régimes à prestations ou à cotisations déterminées sont en réduction constante et la responsabilité de préparer la retraite se transfère sur les épaules des gens. Il y a 6 travailleurs sur 10 au Québec qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour leur retraite. Malgré tous les efforts, le Québec produit encore les retraités parmi les plus pauvres au Canada. C'est la raison pour laquelle le Fonds s'est donné un nouvel objectif pour les 5 prochaines années.

« Je refuse que les gens travaillent si fort pour arriver avec si peu à leurs vieux jours. Alors, il faut encore promouvoir l'épargne-retraite. Le Fonds veut donc encourager 100 000 personnes, sans régime de retraite, ou avec un salaire de moins de 55 000 $ à s'engager dans une démarche d'épargne-retraite », a souligné Mme Béïque.

Ramener l'humain au cœur des décisions d'affaires

La pression est forte en ce moment pour les gens. Amélioration de la productivité, pénurie de main-d'œuvre, inflation, chaîne d'approvisionnement brisée, guerre, montée du stress et de l'anxiété… Pour Janie Béïque, dans un tel contexte, il faut ramener l'humain au cœur des décisions d'affaires des entreprises. Elle cite en exemple la transition technologique.

« Il faut investir en technologie. Mais investir dans une technologie au service des personnes, de leur sécurité, au service de l'environnement. Dans une technologie qui aide les travailleurs, qui les fait évoluer dans leur métier, qui leur permet de se sentir valorisés. La technologie pour faire des entreprises productives, mais qui n'oublient pas l'importance des humains qui les composent. La transition technologique juste est donc une priorité pour le Fonds de solidarité. »

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

