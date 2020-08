MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - En réponse à des questions d'actionnaires reçues au cours des dernières semaines, le Fonds de solidarité FTQ tient à rappeler les règles fiscales concernant l'admissibilité aux crédits d'impôt à la suite d'un rachat partiel ou total d'actions en vertu de certains critères.

Pour encourager l'épargne-retraite des travailleurs et appuyer le développement économique et les emplois, les gouvernements du Québec et du Canada accordent chacun un crédit d'impôt de 15 % aux épargnants qui souscrivent aux actions de catégorie A du Fonds, et ces crédits d'impôt sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l'achat d'un montant d'actions de 5 000 $.

Comme prévu par la loi applicable et indiqué dans le Prospectus simplifié (section 8.1 à la page 17 et Annexe 1 à la page 26), les actionnaires ne peuvent plus bénéficier des crédits d'impôt liés à l'acquisition d'actions du Fonds à la suite du rachat, d'une partie ou de la totalité de leurs actions, effectué en vertu des critères tels que ceux pour la retraite :

Retraite 60-64 ans et bénéficiaire d'une rente de retraite du Régime de rentes du Québec ou d'un régime équivalent;

Retraite 55-64 ans et bénéficiaire d'une prestation de rente de retraite;

Retraite 50-64 ans découlant d'une cessation de travail;

Retraite progressive 50-64 ans;

Retraite 45-54 ans et bénéficiaire d'une rente de retraite en vertu d'un régime de pension agréé de l'employeur; et

Invalidité (physique ou mentale) grave et prolongée créant une inaptitude permanente au travail.

Plus d'informations à ce sujet sont disponibles dans le Prospectus simplifié.

Il est ultimement de la responsabilité des actionnaires de s'assurer de l'impact fiscal d'un rachat d'actions et que leurs cotisations au Fonds de solidarité FTQ sont admissibles aux crédits d'impôt et aux déductions applicables aux REER, et ce, en fonction de leur situation fiscale.

Les actionnaires peuvent obtenir plus d'informations sur les conséquences d'un rachat d'actions sur l'admissibilité future aux crédits d'impôt en contactant le Service aux épargnants du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h au 1 800 567-3663 (sans frais).

