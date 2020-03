Le Fonds de solidarité FTQ offre à ses entreprises partenaires un report de 6 mois des paiements de capital et intérêts reliés aux prêts

MONTRÉAL, le 19 mars 2020 /CNW Telbec/ - À la suite de consultations auprès d'entreprises partenaires, le Fonds de solidarité FTQ annonce une première mesure pour les aider à mieux affronter les conséquences financières de la pandémie de la COVID-19.

Le Fonds offre à l'ensemble des entreprises de son portefeuille un report de six mois des paiements reliés aux prêts, capital et intérêts inclus. Cette mesure vise à soulager à court terme les pressions financières des entreprises de son réseau qui inclut les Fonds régionaux de solidarité FTQ. Cet allègement temporaire sera également mis en place par les Fonds locaux de solidarité FTQ afin que les MRC et les autres organismes gestionnaires des fonds locaux puissent au besoin en bénéficier.

« Pour les dirigeants de nos entreprises partenaires, la santé publique et celle de leurs employés est clairement leur priorité, déclare Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds. Toutefois, les conséquences financières de la COVID-19 se font de plus en plus sentir. Fidèle à son habitude depuis 37 ans, le Fonds répond présent, bon temps mauvais temps, avec l'humain au centre de ses préoccupations. »

« Les équipes d'investissement du Fonds sont à pied d'œuvre pour appuyer nos entreprises partenaires et évaluer leurs demandes de financement, ajoute Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds. Le report des paiements reliés aux prêts accordés par le réseau du Fonds permettra aux entreprises de notre portefeuille de dégager une marge de manœuvre au cours des prochains mois, et de mieux s'attaquer aux défis causés par la COVID-19. »

Les dirigeants d'entreprises partenaires sont invités à contacter la personne responsable de leur dossier au sein du réseau du Fonds, si plus d'informations s'avéraient nécessaires. Les entrepreneurs peuvent également contacter le Fonds par courriel à [email protected].

Le Fonds continuera de travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les entreprises de son portefeuille, et annoncera au besoin d'autres mesures.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: pour les journalistes seulement : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 850-4835, Cellulaire : 514 703-5587, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com