Forte demande pour les actions du Fonds

MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - À cause de la forte demande pour ses actions, le Fonds de solidarité FTQ ne pourra plus accepter à compter d'aujourd'hui de nouvelles ententes pour l'acquisition d'actions par prélèvements bancaires automatiques, et ce, afin de s'assurer de respecter ses engagements et de maintenir l'équilibre du modèle d'affaires du Fonds.

Il ne sera donc plus possible de mettre en place une nouvelle entente de prélèvements bancaires automatiques ni de modifier à la hausse le montant de prélèvements bancaires déjà actifs, et ce, pour l'exercice financier en cours se terminant le 31 mai 2022.

Cette décision ne touche pas les cotisations effectuées par retenues sur le salaire ni les ententes existantes de cotisations par prélèvements bancaires automatiques , ou les remboursements à être effectués au Fonds dans le cadre du RAP et du REEP.

Cette mesure est prévue dans le Prospectus simplifié.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

