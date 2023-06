Le Fonds de solidarité FTQ lance le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie

Une première tranche d'investissement de 100 M$ est prévue dans le domaine de la bioénergie

MONTRÉAL, le 21 juin 2023 /CNW/ - Dans la foulée du déploiement de sa Vision 2026, le Fonds de solidarité FTQ continue d'accroître son engagement pour la transition énergétique et annonce le lancement du Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, une nouvelle société en commandite ayant pour mandat d'accélérer la croissance de la filière des bioénergies au Québec, en misant d'abord sur des projets de biométhanisation et de production de gaz naturel renouvelable (GNR) à taille humaine. Une première tranche d'investissements stratégiques de 100 millions de dollars est prévue, tant pour le développement et l'exploitation de projets que la gestion d'actifs dans le domaine des bioénergies.

« Nous sommes très fiers de procéder à cette annonce importante alors que le Fonds de solidarité FTQ marquera son 40e anniversaire au cours des prochains jours. Cette nouvelle initiative constitue une démonstration forte et concrète de notre engagement à jouer un rôle clé dans la transition environnementale et la lutte contre les changements climatiques. La bioénergie constitue un secteur hautement stratégique pour notre économie et l'avenir énergétique du Québec », souligne la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Janie C. Béïque.

« Le Fonds va travailler avec tous ses partenaires pour que cette énergie contribue à substituer le gaz naturel fossile dans les industries. Nous avons choisi de nous investir dans des projets qui vont soutenir la décarbonation, puisqu'il s'agit d'un complément à nos actions déjà en place pour appuyer la transition environnementale juste », a-t-elle poursuivi.

Le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie sera dirigé par Normand Bélanger, contributeur de la première heure au Fonds de solidarité FTQ et jusqu'à récemment président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. M. Bélanger détient une solide expérience dans la mise en place de modèle d'affaires axé sur l'engagement des partenaires et des promoteurs. Sa priorité sera le développement de projets qui auront des retombées locales positives et qui contribueront à l'essor économique du Québec et de ses régions.

Acquisition de trois entreprises : une riche expertise

Tout juste créé, le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie annonce l'acquisition de trois entreprises québécoises faisant office de leaders dans le secteur de la bioénergie : le Centre de traitement de la biomasse de la Montérégie (CTBM), Qarbonex et Solucycle. Ces annonces s'inscrivent dans la vision stratégique du Fonds de solidarité FTQ, qui vise à atteindre 12 milliards de dollars en actifs liés au développement durable d'ici 2027 et à devenir l'un des plus importants investisseurs de la transition environnementale au Québec.

« Je suis heureux à l'idée de prendre la direction du Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, une nouvelle société qui déjà, avec l'acquisition du CTBM, de Qarbonex et de Solucycle, peut compter sur un savoir-faire et une équipe d'experts uniques au Québec. Notre priorité sera maintenant de développer des partenariats et des projets à taille humaine, afin de contribuer à l'essor économique de nos régions tout en aidant le Québec à atteindre ses objectifs en matière de lutte aux changements climatiques et de réduction des GES », mentionne le président de Fonds de solidarité FTQ Bioénergie, Normand Bélanger.

En faisant l'acquisition du CTBM, Qarbonex et Solucycle, le Fonds de solidarité FTQ Bioénergie se dote d'une expertise de pointe et d'un savoir-faire reconnu dans les domaines de la biométhanisation, de la valorisation des matières organiques et de la production de GNR.

Depuis 2004, le CTBM exploite une usine de valorisation des matières résiduelles organiques provenant des industries. L'entreprise transforme annuellement plus de 150 000 tonnes de matières, dont la majorité permet de produire du gaz naturel renouvelable et des engrais biologiques de grande qualité. Sa filiale, la firme d'ingénierie Qarbonex, se spécialise dans l'accompagnement des projets de gaz naturel renouvelable. Son intelligence d'affaires, sa maîtrise du procédé de biométhanisation et son expertise reconnue internationalement contribuent à l'acceptabilité sociale des sites de biométhanisation, notamment en veillant à l'atténuation de leur impact auprès des communautés et au respect des normes environnementales.

Enfin, Solucycle est une entreprise innovante de Québec qui se spécialise dans la gestion et la récupération des déchets alimentaires à la source. Son concept permet de trier et collecter les résidus alimentaires dans les supermarchés, en restauration, en hôtellerie et dans les institutions, et d'en assurer la traçabilité. Cette technologie permet de simplifier la gestion des résidus alimentaires qui sont ensuite stockés dans un réservoir étanche et transportés jusqu'au site de biométhanisation afin de la valoriser en biogaz.

