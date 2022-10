MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ a annoncé aujourd'hui une prise de participation minoritaire dans la Corporation Andy Amérique du nord inc. (« Andy Corp. »), une entreprise privée basée à Montréal, qui opère principalement dans le secteur du transport, de la maintenance et de l'entretien. Elle garde également une empreinte croissante dans le secteur des solutions de gestion de flotte et d'autres services connexes. Cet investissement dynamisera l'exécution du plan de croissance par acquisition d'Andy Corp.

« Nous sommes heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec le Fonds de solidarité FTQ. Tout au long du processus, il était très important pour nous de choisir un partenaire dont les valeurs et les objectifs à long terme étaient alignés avec notre vision de l'avenir d'Andy Corp. Nous sommes une jeune organisation dirigée par une équipe de gestionnaires dynamiques aux rêves ambitieux. Au cœur de notre organisation et dans notre ADN, nous sommes une équipe de bâtisseur. Aujourd'hui, nous sommes également l'une des rares et l'une des plus grandes entreprises à propriété féminine dans tous les secteurs où nous opérons. Avec le Fonds de solidarité FTQ, nous avons trouvé un partenaire qui a confiance en notre potentiel et en notre vision, mais qui comprend aussi notre industrie, nos défis, ainsi que nos expériences et notre dynamique en tant qu'entreprise familiale dirigée par la deuxième génération », a déclaré Andreea Crisan, PDG de la Corporation Andy Amérique du nord inc.

« Andy Corporation est un exemple parfait d'entreprise qui a su relever plusieurs défis lors des 20 dernières années. Le leadership et le dynamisme d'Andreea entraînent également un vent de jeunesse et de fraicheur dans le domaine du transport routier, amenant l'entreprise à constamment sortir des sentiers battus. Le Fonds est fier de participer au développement d'une entreprise déterminée à faire les choses autrement et qui réussit à avoir un impact concret sur notre société », affirme Dany Pelletier, premier vice-président aux placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

À propos de Corporation Andy Amérique du Nord

Avec des origines qui datent de 2001 ainsi qu'une combinaison d'expériences européennes et nord-américaines, Corporation Andy Amérique du nord inc. (« Andy Corp. ») est fière de fournir le plus haut niveau de services de chaîne logistique. Andy Corp. est connu pour transformer les besoins des clients en opportunités commerciales tout en intégrant des services qui ajoutent de la valeur et simplifient l'expérience des clients. Dans tous les secteurs de ses activités en Amérique du Nord, Andy Corp. est l'une des plus grandes entreprises à propriété féminine. Au cours de la dernière décennie, Andy Corp. a connu une croissance organique, passant d'une équipe de 60 personnes au sein d'une seul unité opérationnelle en 2012 à une équipe de plus de 400 personnes au sein de quatre unités d'affaires en 2022. Information : https://www.andycorp.com/

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 438 364-1596, Courriel : [email protected]; Vanessa Azoulay, Andy Corporation, Téléphone : (514) 207-1446, [email protected]