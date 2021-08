La mine du Lac Bloom aura un effet structurant pour l'économie de la Côte-Nord et de l'ensemble du Québec

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Pour appuyer les plans d'expansion de la mine du Lac Bloom et contribuer à réduire les émissions dans l'industrie sidérurgique, le Fonds de solidarité FTQ a accordé un prêt non garanti d'un montant maximal de 75 millions de dollars à Minerai de fer Québec inc. (« MFQ »), une filiale de Champion Iron Limited.

MFQ détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom (« Lac Bloom »), situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, au Québec, et à proximité d'autres producteurs de minerai de fer établis. Le Lac Bloom produit un des concentrés de fer de plus haute qualité au monde et permet aux aciéristes de réduire leur empreinte carbone de façon significative. Actuellement en construction, le projet de la phase II d'expansion du Lac Bloom permettra à MFQ de doubler sa capacité de production annuelle pour atteindre 15 millions de tonnes annuellement et répondre à la demande pour le minerai de fer à haute teneur mondialement. Le projet de la phase Il d'expansion est prévu entrer en opération à la mi-2022.

« Le développement du Lac Bloom aura un effet structurant pour la Côte-Nord et l'ensemble du Québec grâce à l'équipe de direction expérimentée et compétente de Minerai de fer Québec qui a identifié les actions à déployer pour assurer la relance de la mine. La réalisation du projet de la phase II d'expansion, qui nécessitera l'achat de nouvel équipement minier et la construction d'une deuxième usine de traitement, permettra de créer plus de 400 emplois permanents de qualité et de générer un impact positif sur la région pour des années à venir », a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes privilégiés d'avoir des partenaires tels que le Fonds de solidarité FTQ, qui partagent notre vision du développement durable et de la gestion environnementale responsable, car nos produits de minerai de fer à haute teneur permettent de réduire les émissions dans l'industrie sidérurgique. Nous sommes fiers des effets positifs que notre société a générés à la suite de la mise en service de Lac Bloom en 2018, qui a permis d'offrir 500 emplois de qualité dans des régions éloignées du Québec. Ce financement accordé par le Fonds témoigne du soutien local dont bénéficie notre société en participant à sa trajectoire de croissance avec le projet en cours de la phase II d'expansion de Lac Bloom et favorise l'expansion économique de la région grâce à la création d'emplois permanents de qualité supplémentaires », a déclaré le président de Minerai de fer Québec, M. David Cataford.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612emplois.

À propos de Champion Iron Limited et de Minerai de fer Québec inc.

Champion Iron Limited, par l'entremise de sa filiale Minerai de fer Québec inc., détient et exploite le complexe minier du Lac Bloom, situé à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 km au nord de Fermont, au Québec, et à proximité d'autres producteurs de minerai de fer établis. La mine du Lac Bloom est une mine à ciel ouvert, où l'extraction se fait à l'aide de pelles et de camions, avec un concentrateur d'où le concentré de minerai de fer est expédié par rail, initialement sur le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de chargement situé à Sept-Îles, au Québec. La phase I de Lac Bloom a une capacité nominale de 7,4 TMPA et produit un concentré de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) avec des niveaux faibles de contaminants, qui a permis par le passé d'obtenir une prime par rapport au prix de référence du minerai de fer Platts IODEX 62 % Fe. En plus de la phase II du projet d'expansion de Lac Bloom de Minerai de fer Québec, qui est partiellement achevée, Champion contrôle un portefeuille de projet d'exploration et de mise en valeur dans la Fosse du Labrador, dont le projet de minerai de fer Kamistiatusset, situé à quelques kilomètres de la mine du Lac Bloom, et le projet de minerai de fer Fire Lake North, situé à environ 40 kilomètres au sud de la mine du Lac Bloom. La société vend son concentré de fer à l'échelle mondiale, notamment à des clients en Chine, au Japon, au Moyen-Orient, en Europe, en Corée du Sud, en Inde et au Canada.

