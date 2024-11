Cet investissement soutiendra des entreprises technologiques avec du capital de risque

MONTRÉAL, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) annonce un investissement de 7,5 millions de dollars dans le fonds Mistral Venture Partners Fund IV. La présence du Fonds en tant que premier investisseur institutionnel du Québec dans ce fonds d'amorçage permettra à Mistral d'asseoir sa présence dans la province. Cet investissement cadre avec le soutien que le Fonds accorde depuis de nombreuses années à l'écosystème du capital de risque, y compris les entreprises en démarrage présentant un potentiel de croissance élevée.

Mistral Venture Partners Fund IV

Mistral est un fonds de capital de risque de démarrage spécialisé dans les entreprises logicielles. Par l'entremise de ses trois premiers fonds, Mistral a investi dans sept entreprises québécoises, notamment Noze, Foko et Unito.

« Les entreprises en démarrage québécoises sont aux prises avec de nombreux défis lorsqu'elles doivent mobiliser des capitaux. En investissant dans Mistral Ventures, le Fonds de solidarité FTQ souhaite tirer parti de la feuille de route de Mistral en matière d'investissement au Québec afin de soutenir un plus grand nombre de nos entreprises en démarrage locales. En tant que société de capital de risque établie, Mistral possède l'expertise et l'influence dans l'industrie des technologies nécessaires pour aider les entreprises à potentiel élevé à croître, ici et à l'étranger. Le secteur des technologies doit être soutenu par des investisseurs majeurs comme le Fonds et Mistral. C'est pourquoi je suis fier de ce premier investissement dans un fonds de Mistral qui, j'en suis convaincu, changera la donne pour les entreprises novatrices du Québec », a expliqué Philippe P. Huneault, vice-président, Placements privés et investissements d'impact - Gestion de fonds, et développement à l'international des entreprises au Fonds de solidarité FTQ.

« Nous sommes ravis de nous associer au Fonds et d'accroître davantage notre présence au Québec. Le processus de collaboration a été incroyablement fluide, et nous sommes extrêmement impressionnés du professionnalisme du Fonds et de sa vision commune. Nous investissons dans la province depuis une décennie et continuons d'être impressionnés par le talent et la qualité des entrepreneurs québécois. Nous croyons vraiment que ce partenariat sera très fructueux, et nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble », a déclaré Code Cubitt, co-fondateur et directeur général de Mistral Venture Partners.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Internet à l'adresse fondsftq.com ou notre page d'entreprise sur LinkedIn.

À propos de Mistral Venture Partners

Mistral Venture Partners, qui a des bureaux à Toronto et à Ottawa, est l'une des seules sociétés de capital de risque pour les entreprises en démarrage établies qui se concentre sur le Canada. Nous investissons dans des entreprises aux premiers stades du démarrage un peu partout au Canada et sommes habituellement le premier pourvoyeur institutionnel de fonds. Tous les membres de notre équipe d'investissement ont fondé au moins deux entreprises en démarrage et possèdent une compréhension approfondie des activités d'exploitation à ce stade du développement. Notre mission est simple : nous travaillons avec les meilleurs fondateurs du Canada pour établir des entreprises en démarrage qui comptent.

