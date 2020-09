Le Fonds de solidarité FTQ investit 6,6 M$ dans GHGSat

GHGSat est un chef de file mondial en télédétection des émissions de gaz à effet de serre, gaz polluants et autres gaz directement à la source

MONTRÉAL, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - En phase avec sa volonté de contribuer à la lutte aux changements climatiques, le Fonds de solidarité FTQ investit 6,6 millions de dollars canadiens (5 millions de dollars américains) dans GHGSat. Basée à Montréal, l'entreprise est chef de file mondial en matière de télédétection à haute résolution par satellite des émissions de gaz à effet de serre. Cet investissement s'inscrit dans un financement de Série B de 30 millions de dollars américains auquel ont également participé Investissement Québec, OGCI Climate Investments, la Banque de développement du Canada, la firme Space Angels et la société Schlumberger.

« En ces temps incertains, il est important d'accroître les efforts en matière de lutte aux changements climatiques. Nous devons donc profiter de la relance économique pour bâtir une économie plus juste, plus verte et plus innovante, a déclaré Janie Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre volonté d'appuyer les entreprises qui développent les technologies de support nécessaires pour adéquatement et efficacement réduire les émissions de GES. »

« Les grands émetteurs de GES, sous la pression notamment de gouvernements et d'investisseurs, sont de plus en plus obligés d'identifier, de mesurer et de divulguer leurs principales sources de GES afin de réduire leur empreinte carbone. La technologie développée par GHGSat aura donc un réel impact en permettant de mesurer avec plus de précision les émissions », a ajouté pour sa part Christian G. Brosseau, vice-président aux investissements, Capital structurant, énergie, environnement et mines au Fonds.

Stéphane Germain, président de GHGSat, a déclaré : « Le succès de la présente ronde repose sur des partenariats durables. Nous remercions nos investisseurs pour leur enthousiasme et leur confiance. En dépit de la pandémie actuelle et des difficultés économiques qu'elle a engendrées, nous continuons à observer une croissance de la demande dans nos marchés cibles. Notre équipe est à pied d'œuvre dans le monde entier et met toute son énergie à procurer à nos clients des solutions globales en matière de détection des émissions. »

L'investissement annoncé succède le lancement d'Iris, le deuxième satellite de la société, qui est en orbite depuis le 2 septembre 2020. Les fonds permettront à GHGSat d'accélérer le déploiement du reste de sa constellation. Un troisième satellite, Hugo, est actuellement en phase d'essais finaux. Son lancement est prévu à la fin de l'année et sera lui-même suivi d'autres lancements au cours des deux prochaines années.

