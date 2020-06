MONTRÉAL, le 15 juin 2020 /CNW Telbec/ - Ayant investi une première fois dans le Groupe Vision New Look en 2013, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») réitère sa confiance dans l'entreprise en y réinvestissant 40 millions de dollars. La facilité de crédit accordée au chef de file des services en soins visuels au Canada s'inscrit dans le plan du Fonds pour appuyer les entreprises québécoises pendant la pandémie de la COVID-19.

Groupe Vision New Look exploite un réseau de 393 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris, et Edward Beiner (aux États-Unis), ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie.

« La pandémie de la COVID-19 force les entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles à revoir leurs plans. C'est pourquoi le Fonds de solidarité FTQ a adopté un plan en trois phases pour répondre aux besoins des entreprises québécoises et protéger le plus d'emplois possible », déclare Janie Béïque, première vice-présidente aux Investissements du Fonds.

La première phase du plan du Fonds annoncée en mars s'attaquait aux besoins urgents en matière de liquidité en offrant à toutes les entreprises en portefeuille un report des paiements liés aux prêts. Dans le cadre de la deuxième phase, les professionnels en financement du Fonds accompagnent présentement les entrepreneurs pour leurs besoins de fonds de roulement en prévision de la relance. Au cours des prochains mois, le Fonds se penchera sur la recapitalisation des entreprises.

« New Look est en bonne position pour la reprise économique malgré les nombreux défis causés par des circonstances exceptionnelles. La facilité de crédit accordée par le Fonds offre à l'entreprise la marge de manœuvre nécessaire pour assurer sa croissance », poursuit Daniel Hinse, vice-président aux Investissements, Divertissement et biens de consommation du Fonds.

« Le Fonds de solidarité FTQ a été créé à la suite de la crise économique du début des années 80. Comme il l'a été au début des années 90, en 2001-2002 et en 2008-2009, le Fonds sera au rendez-vous pour appuyer les entreprises québécoises pendant cette crise et lors de la relance économique », conclut Mme Béïque.

Antoine Amiel, président et chef de la direction de Vision New Look, a déclaré : « Notre réaction rapide à la crise a été basée avant tout sur la sécurité et le bien-être de nos employés, associés et clients. Cet investissement supplémentaire s'inscrit dans le cadre des arrangements financiers que nous avons pris au début de la crise pour assurer notre autonomie financière et notre capacité à reprendre la croissance externe le plus tôt possible. »

Vision New Look a exprimé sa solidarité envers les professionnels de la santé pendant la crise du coronavirus, en lançant le programme « Anges Gardiens », leur permettant au besoin de remplacer leurs lunettes dans les plus brefs délais. Quelques milliers de paires, essentiellement dans le grand Montréal ont été distribué, incluant des lunettes de sécurité.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

À propos de Groupe Vision New Look inc.

Vision New Look est un chef de file dans le secteur des soins visuels au Canada, exploitant un réseau de 393 magasins principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff, Iris, et Edward Beiner (aux États-Unis), ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

