Le Fonds de solidarité FTQ investit 30 M$ dans PNCW Ligne de transmission

L'investissement du Fonds s'inscrit dans son objectif d'atteindre 12 G$ en actifs reliés au développement durable et d'appuyer la transition énergétique

WASWANIPI, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ investit 30 millions de dollars dans PNCW Ligne de transmission, société en commandite, afin d'appuyer la transition énergétique du projet minier Windfall. Une initiative de la Première Nation Crie de Waswanipi, PNCW est responsable du développement d'une ligne de transmission de 85,5 km qui relie les lignes d'Hydro-Québec au projet de Groupe minier Windfall dans le territoire de la Baie-James.

La ligne de transmission permettra ainsi de diminuer l'utilisation d'énergies fossiles en les remplaçant par l'hydro-électricité, une énergie renouvelable, contribuant à la lutte aux changements climatiques. Il est estimé que l'utilisation de diésel sera réduite de 64 millions de litres et que 174 000 tonnes d'émissions de CO 2 seront évitées annuellement.

« Ce projet démontre qu'on peut lutter contre les changements climatiques tout en contribuant au développement économique des régions du Québec. Peu importe où on se trouve, et peu importe qu'on soit dans un secteur plus traditionnel de l'économie, il est possible d'agir pour protéger l'environnement. Nous sommes fiers de nous associer à la Première Nation Crie de Waswanipi, de même qu'au gouvernement du Québec qui appuie ce projet, pour contribuer au développement durable et à la transition énergétique de la région », a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et aux investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

L'investissement dans PNCW Ligne de transmission se qualifie dans l'objectif du Fonds de solidarité FTQ d'atteindre 12 milliards de dollars en actifs liés au développement durable d'ici le 31 mai 2027.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

