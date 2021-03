Inovia est une firme québécoise de capital de risque co-fondée par Chris Arsenault et qui a lancé cinq fonds depuis 2007. L'entreprise a présentement sous gestion 1,5 milliard de dollars américains. Le siège social d'Inovia est à Montréal, et l'entreprise a des bureaux à Toronto, Calgary, Londres et San Francisco. Inovia est reconnu pour son soutien à plusieurs entrepreneurs québécois prospères, tels que Dax Dasilva de Lightspeed, Adrian Schauer de Alayacare, et Steven Kramer de WorkJam.

« Avec l'appui constant du Fonds de solidarité FTQ, le développement d'Inovia Capital au cours de la dernière décennie montre que les fonds québécois spécialisés en capital de risque sont maintenant en mesure de rivaliser avec leurs pairs sur la scène internationale », indique Alain Denis, vice-président principal aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

« Le deuxième fonds de croissance d'Inovia Capital permettra aux entrepreneurs qui voient grand de réaliser leurs rêves. Avec la pandémie, la numérisation de l'économie s'est accélérée à travers le monde. L'expertise d'Inovia en la matière et ce nouveau fonds permettront aux entreprises québécoises d'un secteur clé de l'économie du futur de rayonner davantage partout dans le monde », poursuit Didier Leconte, vice-président aux investissements, Technologies et Gestion des fonds du Fonds de solidarité FTQ.

« L'équipe du Fonds de solidarité FTQ a toujours cru en nous depuis nos débuts avec MSBi Capital, notre fonds d'investissement lancé en 2002 et qui vise la valorisation de la recherche de quatre universités québécoises. Ils ont depuis réitéré plusieurs fois leur confiance envers Inovia en investissant dans nos fonds de capital de risque et de croissance. C'est ce type de partenariat et de relation de confiance que les entrepreneurs attendent de nous. Nous les aidons à bâtir des grandes entreprises basées sur des visions communes », a déclaré Chris Arsenault, associé chez Inovia Capital.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses plus de 700 000 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 30 novembre 2020, le Fonds appuyait plus de 3 300 entreprises partenaires et plus de 220 000 emplois. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com.

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital s'associe à des entrepreneurs audacieux pour bâtir des entreprises technologiques d'envergue. Nous retroussons nos manches afin d'offrir aux entrepreneurs un mentorat à long terme, un accès à un réseau mondial de talents et un soutien stratégique pour favoriser une croissance internationale. Inovia gère plus de 1,5 milliard de dollars américains répartis à travers différents fonds de démarrage et de croissance, et possède des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres. Pour en savoir plus, visitez inovia.vc.

