Le Fonds de solidarité FTQ investit 20 M$ dans BRIVA FINANCE

BRIVA offre aux entreprises du financement à court terme pour la réalisation rapide de projets

MONTRÉAL, le 5 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Après plus de 25 années d'expérience en financement d'entreprise et en développement des affaires pour des institutions financières établies et des fonds privés, Jacques Marchand lance BRIVA FINANCE en 2018. Basée à Montréal, l'entreprise offre du financement à court terme ou intérimaire. La clientèle de BRIVA est composée de PME dont les revenus sont généralement supérieurs à 10 millions de dollars, et provient de tous les secteurs économiques.

Pour appuyer la croissance de BRIVA et renforcer davantage l'offre de financement aux PME, le Fonds de solidarité FTQ investit 20 millions de dollars dans la société.

« Fondée en 2018, BRIVA est en pleine croissance grâce à l'expérience et l'expertise de son équipe, de même qu'à la demande grandissante des entrepreneurs pour du financement privé et alternatif, déclare Janie Béïque, première vice-présidente, Investissements, du Fonds de solidarité FTQ. Ce nouvel investissement du Fonds permettra à BRIVA de répondre davantage aux besoins des PME pour le financement à court terme de leurs projets. »

« Les dirigeants d'entreprises ont besoin de prêteurs capables de les accompagner lors de situations pressantes et temporaires. Un des éléments les plus importants dans le cycle de vie d'une entreprise est l'accès au financement au bon moment, rappelle pour sa part Jacques Marchand, président fondateur de BRIVA FINANCE. Nous offrons aux entreprises ayant rapidement besoin d'un support financier additionnel à court terme, un financement adapté à cette situation temporaire. »

Quelques caractéristiques des solutions offertes par BRIVA :

Financement subordonné aux prêts existants ;

Financement minimum de 1M$ ;

Terme de 3 à 12 mois ;

Intérêts payables mensuellement ; et

Capital remboursable à l'échéance.

Les prêts intérimaires de BRIVA peuvent servir à :

Sécuriser une acquisition permettant à l'acheteur de compléter ultérieurement un financement à plus long terme ;

Combler un besoin de fonds de roulement additionnel dans la mesure où le besoin est temporaire, pour réaliser un contrat spécifique ou pour mettre en place une injection d'équité ; ou

Effectuer le rachat d'un actionnaire.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7 milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3 100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

