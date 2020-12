« En visant des besoins médicaux importants et non satisfaits, l'amélioration de la qualité de vie des patients et la réduction des coûts des soins de santé, Forbion cherche à avoir un impact réel dans la vie de tous les jours. Pour le Fonds de solidarité FTQ, c'est ça, s'investir pour une meilleure société, déclare Geneviève Guertin, vice-présidente aux investissements, Sciences de la vie, au Fonds. L'équipe de Forbion a développé au fil des années une excellente connaissance du marché québécois des sciences de la vie. C'est pourquoi nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec cette équipe de haut calibre, une collaboration entamée en 2015 avec Forbion III et poursuivie en 2018 avec Forbion IV. »

« Le secteur québécois des sciences de la vie est très dynamique. Il est à l'origine d'importants travaux de recherche et développement. Nous sommes très heureux de pouvoir compter à nouveau sur le Fonds de solidarité FTQ en tant que partenaire, prêt à travailler avec nous pour appuyer les entreprises québécoises », ajoute pour sa part Marco Boorsma, associé directeur de Forbion.

Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie. Aujourd'hui, l'équipe spécialisée du Fonds dédiée aux sciences de la vie est formée de neuf personnes, dont une conseillère scientifique principale. L'équipe investit directement dans les entreprises et également dans des fonds d'investissement spécialisés du secteur.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

À propos de Forbion

Forbion est une société de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie, implantée aux Pays-Bas, en Allemagne et à Singapour. Forbion investit dans des sociétés des secteurs pharmaceutique et biopharmaceutique.

Forbion gère plus de 1,7 milliard d'euros répartis dans plusieurs fonds d'investissement. L'équipe d'investissement de Forbion, composée de 20 professionnels de l'investissement dans les sciences de la vie, affiche un bilan de performance impressionnant depuis la fin des années 90 avec des investissements fructueux dans plus de 69 sociétés.

Forbion est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies. En plus des critères financiers, Forbion sélectionne des investissements qui auront un impact positif sur la santé et le bien-être des patients.

Parmi ses investisseurs figurent le Fonds européen d'investissement via son Programme de rétablissement européen (ERP), la banque LfA, la Dutch Venture Initiative (DVI), AMUF, EFSI et la banque KFW Capital via le programme « ERP - Venture Capital Funds Investments ». Forbion exploite une co-entreprise avec BGV, qui gère des fonds d'amorçage et de démarrage particulièrement axés sur le Bénélux et l'Allemagne.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone en télétravail : 514 703-5587, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com