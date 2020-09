La société de biotechnologie québécoise se penche sur un traitement pour des maladies rares et différents désordres métaboliques

MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ investit 10 millions de dollars dans Inversago, une société de biotechnologie québécoise consacrée à la recherche pour le traitement de maladies rares comme le syndrome Prader-Willi et différents désordres métaboliques comme la stéatose hépatique non alcoolique (« SHNA ») et le diabète de type 1.

Didier Leconte, vice-président aux investissements, Sciences de la vie et gestion des fonds, Fonds de solidarité FTQ (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

Le fonds néerlandais Forbion a mené ce financement de série B de 47 millions de dollars canadiens (35 millions de dollars américains). Genesys, JDRF T1D Fund, Amorchem, Anges Québec Capital, adMare BioInnovations et des anges investisseurs, déjà présents au capital de la société, ont complété la ronde.

« Nous sommes fiers de nous associer à Forbion pour appuyer Inversago et poursuivre le travail entamé par les investisseurs de la première heure. Grâce à cette ronde de financement et un syndicat d'investissement fort, Inversago est en bonne position pour s'attaquer à des maladies rares comme le syndrome Prader-Willi et différents désordres métaboliques, a déclaré Didier Leconte, vice-président aux investissements, Sciences de la vie et gestion des fonds, Fonds de solidarité FTQ. Nous sommes particulièrement heureux que quatre de nos fonds partenaires appuient également Inversago. »

Rappelons que dans le but d'attirer des capitaux étrangers pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie, le Fonds a investi dans Forbion III en 2015 et dans Forbion IV en 2018.

« Pour assurer la croissance du secteur québécois des sciences de la vie et appuyer des projets avec un impact potentiel important, la collaboration avec les fonds spécialisés est cruciale. Forbion apporte au Québec une expertise et un réseau formidables, qui permettent de développer les technologies de demain. Cet investissement démontre aussi le rôle important des organisations et fonds d'amorçage et de démarrage dans l'écosystème », a conclu M. Leconte.

Depuis 1989, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie. Aujourd'hui, l'équipe spécialisée du Fonds dédiée aux sciences de la vie est formée de neuf personnes, dont une conseillère scientifique principale. L'équipe investit directement dans les entreprises et également dans des fonds d'investissement spécialisés du secteur.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Information pour les journalistes seulement : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse et aux communications, Fonds de solidarité FTQ, Cellulaire : 514 703-5587, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.fondsftq.com