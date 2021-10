SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ, QC, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Pour appuyer la croissance du Groupe Crête, le Fonds de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ Laurentides deviennent actionnaires de l'entreprise forestière familiale fondée en 1949.

Aujourd'hui, le Groupe Crête est un leader incontournable dans le domaine de la transformation du bois d'œuvre ainsi que de la valeur ajoutée. La société regroupe actuellement deux usines, soit Groupe Crête Chertsey inc. et Groupe Crête division St-Faustin inc. Moteur économique de premier plan, l'entreprise appuie plus de 325 emplois directs et indirects dans les régions de Lanaudière et des Laurentides. Ses produits sont principalement destinés au marché québécois, mais sont également vendus en Ontario et aux États-Unis.

En étant certifié FSC® (Forest Stewardship Council®), le Groupe Crête s'engage à permettre à la forêt québécoise de se régénérer et de continuer à jouer son rôle de poumon de la planète. La certification FSC® est un système international de certification et d'étiquetage dédié à la promotion de l'aménagement responsable des forêts de la planète. Cela signifie que des forêts sont évaluées en fonction des normes environnementales et sociales strictes du FSC®.

« L'arrivée du Fonds de solidarité FTQ et des Fonds régionaux de solidarité FTQ dans l'actionnariat du Groupe Crête est une très bonne nouvelle pour tous nos employés. Les intérêts communs sont de soutenir la croissance de l'entreprise. Le Fonds connait très bien le secteur forestier et ses capacités financières seront un atout pour notre organisation et notre développement futur », a déclaré Sébastien Crête, président du Groupe Crête.

Pour Julie Morand, vice-présidente aux investissements, Industries, du Fonds de solidarité FTQ : « Grâce à une expertise acquise au cours des 70 dernières années, de même que des investissements dans des usines modernes, Groupe Crête est bien positionné pour l'avenir. La certification FSC® témoigne de l'engagement de l'entreprise envers une gestion responsable de la forêt. »

Éric Dargis, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ pour les Laurentides, Lanaudière et Laval, ajoute : « Depuis 1949, Groupe Crête est un acteur important du secteur forestier au Québec. Nous sommes fiers d'être les alliés de la croissance de l'entreprise de Saint-Faustin-Lac-Carré et Chertsey, d'appuyer ses travailleurs, et de participer au développement économique régional. »

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Célébrant cette année leur 25e anniversaire, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de 723 501 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,15 milliard de dollars dans plus de 1 500 entreprises. À travers ces investissements, ils ont appuyé près de 55 500 emplois.

