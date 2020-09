« Il nous appartient de bâtir l'avenir auquel on croit

et de s'investir pour une meilleure société. »

- Gaétan Morin

Faits saillants au 31 mai 2020 :

Investissements de 1,4 G$ dans l'économie du Québec (40 % de plus que la prévision);

Valeur de l'action à 44,24 $ (une baisse de 1,96 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 31 décembre 2019 et une hausse de 0,34 $ par rapport à celle annoncée le 5 juillet 2019);

Rendement semestriel de -4,2 %;

Résultat global annuel de 230 M$ (bénéfice net);

Actif net de 13,8 G$;

Demandes de rachats reçues totalisant 3 G$;

707 935 actionnaires-épargnants.

MONTRÉAL, le 19 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ, la direction de l'institution a fait le bilan de l'exercice qui s'est terminé le 31 mai 2020. Celle-ci se tenait pour la première fois entièrement sur le Web afin de respecter les règles de la Santé publique et limiter la propagation de la maladie à coronavirus.

« Solidaires plus que jamais » : le Rapport d'activité et de développement durable 2020 du Fonds de solidarité FTQ

« Le dernier exercice financier du Fonds a été marqué par deux périodes totalement différentes, pour ne pas dire à l'opposé. Au cours des neufs premiers mois, l'économie tournait à plein régime et le Québec poursuivait son développement sur la lancée des dernières années. L'avènement de la pandémie de COVID-19 a mis un frein brutal à cette période de croissance. Mais le Fonds en a vu d'autres. Tout au long de l'année, tant avant qu'après le début de la pandémie, le Fonds a démontré qu'il joue un rôle clé dans l'économie du Québec », a déclaré en ouverture d'assemblée Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds.

« Du jour au lendemain, l'économie s'est arrêtée, fragilisant au passage de nombreuses entreprises et leurs travailleurs. Rapidement, nous nous sommes ajustés pour demeurer à l'écoute de nos épargnants et soutenir nos entreprises partenaires », a poursuivi Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds.

« Nous traversons un moment pour le moins difficile. Mais le Québec dispose de bien des atouts pour relever les défis qui nous attendent dans les prochaines années. Il nous appartient de bâtir l'avenir auquel on croit et de s'investir pour une meilleure société. Le Fonds sera au rendez-vous pour aider le Québec à réaliser ses rêves d'une société toujours plus prospère et, surtout, plus durable. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai dernier, le Fonds est solide et engagé pour soutenir l'économie et les emplois », a rappelé M. Morin.

Des investissements record

Compte tenu des financements additionnels effectués dans les entreprises en réponse à la pandémie, le Fonds a investi un total de 1,4 milliard de dollars dans l'économie québécoise au cours de l'exercice terminé le 31 mai 2020, soit 40 % de plus que le montant planifié au départ.

Le Fonds a également agi rapidement pour que ses entreprises partenaires puissent disposer de la marge de manœuvre financière dont elles avaient besoin pour passer à travers la crise et sauvegarder les emplois. Plus de 1 300 d'entre elles se sont prévalues de l'offre de reporter de six mois le paiement de leur prêt.

Émissions et rachats d'actions

Au cours de l'exercice, le Fonds a émis 961 millions de dollars en actions de catégorie « A », un nouveau record. Le Fonds a accueilli plus de 46 000 nouveaux actionnaires, dont 61 % ont moins de 40 ans et 18 % ont moins de 25 ans. Pour l'exercice, l'épargne automatique par retenue sur le salaire ou prélèvement bancaire automatique a représenté 79 % des rentrées de fonds (759 millions de dollars).

Pendant la même période, le Fonds a reçu des demandes de rachat pour un montant de 3 milliards de dollars. Grâce à sa situation financière solide et à sa gestion prudente des liquidités, le Fonds a pu répondre aux besoins de ses épargnants dans des moments difficiles. La diminution de l'actif sous gestion au deuxième semestre s'explique notamment par la hausse importante des rachats.

« À tous ces gens qui ont fait confiance au Fonds au fil des années, nous tenons à exprimer notre reconnaissance. Leur appui aura été grandement utile à la poursuite de notre mission et nous sommes fiers de leur avoir rendu leur épargne largement bonifiée par le rendement accumulé de nos investissements », a souligné Gaétan Morin.

Le Rapport d'activité et de développement durable 2020 est disponible sur le site Web du Fonds ici.

