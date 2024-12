Le Fonds de solidarité FTQ annonce une nouvelle sélection aléatoire pour au moins 75 M$ en prélèvements bancaires uniques ou automatiques

La période d'enregistrement s'ouvrira le 16 décembre 2024

Période d'enregistrement du 16 décembre 2024 au 24 janvier 2025

Sélection aléatoire et envois du code unique aux personnes sélectionnées à compter du 27 janvier 2025

Code unique permettant de souscrire valide pour 5 jours

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ (« Fonds ») annonce aujourd'hui les modalités de la sélection aléatoire par laquelle davantage de Québécoises et de Québécois pourront mieux se préparer à la retraite. Le tout sera possible grâce au rétablissement des prélèvements bancaires uniques (« PBU », anciennement appelé « contributions forfaitaires »), et des nouvelles demandes de prélèvements bancaires automatiques (« PBA ») pour la souscription d'actions du Fonds. Le montant réservé pour cette sélection aléatoire sera d'au moins 75 millions de dollars.

Les personnes qui souhaitent pouvoir souscrire par prélèvements bancaires uniques ou déposer une nouvelle demande de prélèvements bancaires automatiques devront d'abord s'enregistrer sur le site Web du Fonds entre le 16 décembre 2024 et le 24 janvier 2025. La sélection aléatoire est ouverte à tous les résidents du Québec ayant 18 ans ou plus, qu'ils soient de nouveaux adhérents ou déjà épargnants au Fonds. Il est possible de s'enregistrer pour un montant maximal de 5 000 $.

À la suite de cette sélection aléatoire, les personnes ayant été sélectionnées recevront à compter du 27 janvier 2025 un code unique. Ces personnes auront alors 5 jours pour souscrire à des actions par prélèvements bancaires uniques, ou programmer des prélèvements bancaires automatiques. Toutes les souscriptions (par PBU ou PBA) dans le cadre de la sélection aléatoire devront être faites au plus tard le 31 mai 2025.

La date limite pour que des cotisations REER puissent être incluses dans les déclarations d'impôt 2024 est le 3 mars 2025.

« L'épargne-retraite demeure un des piliers de la mission du Fonds de solidarité FTQ. Une retraite décente, c'est notre combat permanent. Le rétablissement des souscriptions par prélèvements bancaires uniques et la mise en place des souscriptions par de nouvelles demandes de prélèvements bancaires automatiques nous permettront de rejoindre encore plus de Québécoises et de Québécois qui ont besoin d'épargner pour éviter la précarité à la retraite », a déclaré Isabelle Renaud, première vice-présidente du Marché de l'épargne au Fonds.

Le Fonds se réserve le droit de prolonger la période d'enregistrement au-delà du 24 janvier 2025.

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

Veuillez lire le prospectus avant de souscrire à des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

La souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ peut donner droit aux crédits d'impôt relatifs aux fonds de travailleurs. Les crédits d'impôt sont de 30 %, soit 15 % au Québec et 15 % au fédéral, et limités à un montant de 1 500 $ par année d'imposition, ce qui correspond à la souscription d'actions du Fonds de solidarité FTQ d'un montant de 5 000 $. Le gouvernement du Québec a annoncé le 1er mars 2024, par voie du Bulletin d'information 2024-3, que la législation fiscale sera modifiée pour reporter de trois ans la mesure prévoyant que seuls les particuliers dont le revenu imposable au Québec pour une année d'imposition donnée était inférieur au dernier palier d'imposition auraient accès aux crédits d'impôt.

