Le Fonds de solidarité FTQ annonce l'acquisition de titres de mdf commerce inc.

L'investissement a été fait dans le cadre de l'acquisition de la société américaine Periscope par mdf commerce

MONTRÉAL, le 1er sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Fonds de solidarité FTQ annonce qu'il a acquis le 31 août 2021, dans le cadre du placement privé annoncé le 11 août 2021, la propriété et le contrôle de 3 587 667 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») de mdf commerce inc. (la « société ») à un prix de 8 $ par reçu de souscription, pour une contrepartie totale de 28 701 336 $. Le même jour, le Fonds de solidarité FTQ a échangé les reçus de souscription contre 3 587 667 actions ordinaires de la société.

« Le Fonds de solidarité FTQ est fier de soutenir mdf commerce pour l'acquisition de la société américaine Periscope, une étape transformationnelle pour la société de Longueuil. La transaction renforcera la position de chef de file de l'entreprise dans le marché de l'approvisionnement en ligne public », a déclaré Mark Giuliani, vice-président aux investissements, Services, du Fonds de solidarité FTQ.

Immédiatement avant l'acquisition des reçus de souscription et des actions ordinaires sous-jacentes, le Fonds de solidarité FTQ avait la propriété et le contrôle de 2 387 971 actions ordinaires du capital-actions de la société, représentant environ 8,4 % des actions ordinaires en circulation.

Immédiatement après l'acquisition des reçus de souscription et l'échange des reçus de souscription en actions ordinaires et en tenant compte de l'échange par les autres parties ayant acquis des reçus de souscription dans le cadre du placement public et du placement privé annoncés le 11 août 2021, le Fonds de solidarité FTQ a la propriété et le contrôle de 5 975 638 actions ordinaires du capital-actions de la société, représentant environ 13,6 % des actions ordinaires en circulation.

Le Fonds de solidarité FTQ a acquis les reçus de souscription et les actions ordinaires sous-jacentes à des fins d'investissement. Cet investissement sera révisé périodiquement et la détention pourra être augmentée ou réduite dans le futur, selon le cas.

Une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Liette Leduc, au (514) 916-5664. Le siège social de la société est situé au 1111, rue St-Charles Ouest, Tour Est, suite 255, Longueuil, Québec, J4K 5G4.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait plus de 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois. Pour en savoir plus, consultez le www.fondsftq.com.

