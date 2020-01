Le Fonds de solidarité FTQ affiche un rendement de 11 % pour les 12 derniers mois et la valeur de l'action atteint 46,20 $

Faits saillants au 30 novembre 2019:

Rendement 12 mois de 11,0 %;

Rendement 6 mois de 5,2 %;

Valeur de l'action à 46,20 $ (+ 2,30 $ depuis juillet 2019 et + 4,59 $ depuis janvier 2019);

+ 4,59 $ depuis janvier 2019); Résultat global de 840 M$ (profits) pour le semestre;

Actif net en hausse atteignant 16,7 G$.

MONTRÉAL, le 31 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Pour les 6 premiers mois de l'exercice 2019-2020, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 840 millions de dollars au bénéfice de ses plus de 700 000 épargnants. La valeur de l'action atteint maintenant 46,20 $, représentant un rendement à l'actionnaire de 5,2 % pour la période de 6 mois terminée le 30 novembre 2019, et un rendement 12 mois de 11,0 %. L'actif net augmente à 16,7 milliards de dollars.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt) sont de 11,0 % pour 1 an, 8,6 % pour 3 ans, 8,1 % pour 5 ans et 7,0 % pour 10 ans.

« Avec un rendement de 5,6 % au cours des six premiers mois de l'exercice, la performance du portefeuille du Fonds de solidarité FTQ dans les entreprises québécoises démontre que celles-ci continuent de profiter de la croissance économique », a déclaré Gaétan Morin, président et chef de la direction du Fonds.

Au printemps dernier, les Fermes Lufa ont ouvert leur nouveau centre de distribution dans l'arrondissement St-Laurent de Montréal pour répondre à la demande grandissante pour leurs produits. L'entreprise, qui fête cette année son 10e anniversaire, a récemment lancé au même endroit la construction de la plus grande serre sur toit au monde. Grâce notamment à un investissement de 8 millions de dollars du Fonds, les Fermes Lufa poursuivent leur croissance dans une économie en transition.

Le Fonds continue aussi d'appuyer le secteur technologique via un réinvestissement dans Coveo Solutions. Cette entreprise utilise l'intelligence artificielle afin de personnaliser chaque expérience numérique pour les clients, partenaires d'affaires et employés d'une entreprise. Le Fonds supporte le développement de Coveo depuis ses débuts en 2005, et ce, jusqu'à aujourd'hui où la société emploie plus de 500 personnes.

Le Fonds a aussi réinvesti dans Forages M. Rouillier d'Amos. Cette entreprise familiale, qui est la plus importante société privée de forage d'exploration au Québec, compte actuellement plus de 300 employés. Son domaine d'activité est le forage d'exploration au diamant, tant de surface que souterrain. Le soutien du Fonds permettra à l'entreprise d'acquérir de nouveaux équipements, par suite de l'obtention récente d'un important contrat dans le Nord-du-Québec, de même qu'à poursuivre sa stratégie de croissance.

Financement non garanti offert aux PME par Fonds régionaux de solidarité FTQ

L'économie change, et les besoins des PME aussi. C'est pourquoi les Fonds régionaux de solidarité FTQ (FRS) peuvent dorénavant offrir jusqu'à 5 millions de dollars sous forme de financement non garanti. Quant au financement de plus de 5 millions, les experts en financement des FRS pourront accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches auprès du Fonds de solidarité FTQ.

« Un récent sondage Léger commandé par QuébecInnove, le Fonds de solidarité FTQ et EY Canada, démontre que les dirigeants d'entreprises québécoises, particulièrement en région, doivent affronter de nombreux défis comme les besoins en main-d'œuvre spécialisée, le virage numérique et technologique. Pour mieux accompagner les PME québécoises dans ce nouvel environnement économique, le montant des prêts non garantis ou du capital-actions offert par les Fonds régionaux de solidarité FTQ peut dorénavant atteindre 5 millions de dollars », a annoncé M. Morin.

Souscriptions par versements ponctuels suspendues jusqu'au 31 mai 2020

Dans le but de maintenir l'équilibre de son modèle d'affaires, le Fonds a annoncé le 21 novembre 2019 qu'il n'accepterait plus les souscriptions par versements ponctuels, et ce, jusqu'à la fin de son exercice le 31 mai 2020. Cet arrêt ne touche cependant que les contributions effectuées de façon dite « forfaitaire », soit par versement ponctuel. Les cotisations effectuées par retenue sur le salaire ou prélèvement bancaire automatique ne sont pas touchées par cet arrêt. Cette mesure a été annoncée en juillet 2019, et a été reprise dans d'autres communications publiques faites par le Fonds depuis.

Toute l'information concernant les critères de rachat et l'émission des actions est disponible dans le Prospectus simplifié (36e édition).



Veuillez lire le prospectus avant d'acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d'un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui aurait pour effet de réduire le rendement. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

