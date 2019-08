Le Fonds de solidarité FTQ a voté en faveur du plan d'arrangement concernant Transat A.T.

Le Fonds presse Air Canada de traduire

ses intentions positives en gestes concrets et durables

MONTRÉAL, le 23 août 2019 /CNW Telbec/ - Lors de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de Transat A.T. (« Transat ») (TSX : TRZ) le 23 août 2019, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds ») a voté en faveur du plan d'arrangement annoncé le 27 juin 2019 et modifié le 11 août 2019.

Partenaire de Transat depuis 1990, le Fonds a toujours soutenu l'entreprise dans sa croissance. Il s'agit du deuxième plus long partenariat de l'histoire du Fonds. Beau temps, mauvais temps, l'épargne des actionnaires du Fonds a notamment appuyé Transat lors des mois qui ont suivi le 11 septembre 2001 et lors de la crise financière de 2008-2009. Au fil des ans, les dirigeants et les employés de ce fleuron du Québec ont développé une culture d'entreprise grandement appréciée des consommateurs québécois et reconnue par l'industrie.

Pour préserver les retombées socio-économiques de Transat au Québec, le Fonds a fait part à Air Canada, à plusieurs occasions, de ses préoccupations concernant différents aspects de la transaction proposée. Dans ces discussions, il a soulevé le dossier du maintien des emplois et du siège social de Transat au Québec, de même que celui du maintien et de l'amélioration des services en français. Les services aériens en région ont aussi été abordés. Les intentions positives d'Air Canada rendues publiques au cours du processus sont un pas dans la bonne direction, mais doivent se traduire en gestes concrets et durables.

Bien qu'imparfaite, la transaction pourrait permettre l'inclusion de Transat dans une plus grande entreprise, lui permettant de mieux affronter une compétition mondiale grandissante. Il appartient ainsi à Air Canada de saisir cette occasion pour augmenter les emplois et les retombées économiques pour le Québec.

En date du 23 août 2019, le Fonds détient 4 360 426 actions ordinaires de Transat, représentant environ 11,6 % des actions ordinaires en circulation.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 15,6 milliards de dollars au 31 mai 2019, le Fonds contribue à la création et au maintien de 215 104 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 126 entreprises et compte 694 357 actionnaires-épargnants.

