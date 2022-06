Le Fonds de solidarité FTQ a investi plus de 1,4 G$ dans l'économie du Québec en 2021-2022

Il s'agit d'un 5e exercice consécutif au cours duquel le Fonds a investi plus de 1 G$ dans l'économie du Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Au cours de son exercice 2021-2022 qui s'est terminé le 31 mai 2022, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,408 milliard de dollars pour appuyer la vitalité économique du Québec et des emplois de qualité. Il s'agit d'un cinquième exercice consécutif au cours duquel le Fonds a investi plus de 1 milliard dans l'économie du Québec.

De 2017 à 2022, le Fonds a investi en moyenne 1,255 milliard de dollars par année, presque le double que pour la période 2012 à 2017 (0,654 milliard).

« Fidèle à son ADN depuis près de 40 ans, le Fonds a investi dans les entreprises du Québec pour les aider à affronter de nombreux défis : relève, pénurie de main-d'œuvre, inflation, chaîne d'approvisionnement et transition environnementale. L'audace et la créativité des entrepreneurs nous inspirent et grâce à l'épargne de plus de 734 000 Québécois, le capital local est disponible pour donner vie aux projets et aux ambitions », a déclaré Dany Pelletier, premier vice-président, Placements privés et investissements d'impact, du Fonds.

Au cours de l'exercice, le Fonds a notamment investi dans CarbiCrete, une entreprise basée à Montréal qui utilise un résidu industriel tout en séquestrant en permanence du CO 2 dans les produits de béton résultants. Un tel investissement s'inscrit dans la volonté du Fonds d'atteindre d'ici cinq ans un total de 12 milliards de dollars d'actifs en développement durable.

Le Fonds a également appuyé la relève de deux entreprises bien connues de leur secteur, soit le cabinet de génie-conseil GCM Consultants et la chaîne de restauration Chez Ashton. Ces investissements ont été réalisés aux côtés des Fonds régionaux de solidarité FTQ, la porte d'entrée pour plusieurs dirigeants de PME à la recherche de solutions de financement.

« Nous entendons parler beaucoup de pénurie de main-d'œuvre et de problèmes de chaîne d'approvisionnement, mais trop peu de transfert d'entreprise. La relève demeure un enjeu significatif pour un grand nombre de propriétaires d'entreprises et pour la prospérité du Québec. Les histoires derrière les compagnies appuyées par le Fonds démontrent que des solutions existent pour les entrepreneurs qui veulent offrir un avenir prometteur à l'entreprise qu'ils ont bâtie, et pour les repreneurs qui veulent réaliser un rêve », a noté M. Pelletier.

Finalement, notons que le Fonds a également réinvesti dans Worximity qui développe des solutions d'Industrie 4.0 pour le secteur manufacturier, et a appuyé le lancement d'Accelia Capital pour propulser les entreprises innovantes et le leadership féminin en technologie.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Renseignements: Informations pour les représentants des médias : Patrick McQuilken, Conseiller principal aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, Téléphone : 514 703-5587, Courriel : [email protected]