Le Fonds de solidarité FTQ a connu une baisse de 14 % de l'intensité carbone des titres dans les entreprises publiques au cours de la dernière année

Réduction de 14 % de l'intensité carbone des titres d'entreprises publiques (objectif annoncé en 2018 : réduction de 25 % d'ici 2025)

Participation de près de 350 personnes à la tournée sur la transition juste organisée par la FTQ, l'IRÉC et le Fonds, qui s'est arrêtée dans 10 villes

Faible intensité carbone des entreprises privées partenaires du Fonds

Augmentation de plus du double de la valeur des obligations vertes dans le portefeuille du Fonds (de 153 M$ à 341 M$)

MONTRÉAL, le 28 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Lors de l'assemblée générale des actionnaires du Fonds de solidarité FTQ, Gaétan Morin, le président et chef de la direction de l'organisation, s'est réjoui des résultats de la première année de la mise en œuvre du plan du Fonds pour une transition énergétique juste.

« Au cours de la dernière année, le Fonds de solidarité FTQ a fait d'importants progrès en matière de transition énergétique juste, a déclaré M. Morin. Nous avons déjà réduit de 14 % l'intensité carbone de nos investissements en titres publics, alors que l'objectif est une réduction de 25 % d'ici 2025. Nous continuerons nos efforts pour atteindre, sinon dépasser cet objectif, tout en mettant en œuvre les autres volets de notre plan pour une transition énergétique juste. »

Réduire de 14 % l'intensité carbone des investissements en titres publics

Au cours de la dernière année, l'intensité carbone des investissements en titres publics est passée de 71 à 61 tonnes de CO2 équivalent pour chaque million de dollars investi (tCO2e/M$), une réduction de 14 %. Selon le plan annoncé en 2018, le Fonds vise une baisse de 25 % d'ici 2025.

La baisse est notamment attribuable à la décision d'intégrer 1,4 milliard des actifs au MSCI World Low Carbon ESG Screened Index (Indice mondial cible de faible intensité en carbone et ESG de MSCI). C'est ainsi que le Fonds s'est départi de titres de certaines entreprises à fortes émissions de carbone, tout en augmentant la participation dans des entreprises ayant un bilan positif en matière environnementale, sociale et de gouvernance.

Accompagner les entreprises partenaires

Le Fonds poursuit également ses efforts en matière d'accompagnement de ses entreprises partenaires en matière d'efficacité énergétique. Les entreprises québécoises privées du portefeuille Fonds font déjà très bonne figure avec une empreinte carbone de 45 tCO2e/M$ (versus 61 tCO2e/M$ pour les entreprises publiques), en grande partie grâce à l'avantage que leur confère l'hydro-électricité. L'amélioration de ce bilan déjà enviable nécessitera plus d'investissements et de ressources, et le Fonds sera au rendez-vous.

En matière d'accompagnement des travailleurs, la tournée en développement local et régional 2018-2019 sur la transition juste s'est arrêtée dans 10 villes québécoises. Près de 350 personnes ont pris part à la tournée, le fruit d'une collaboration entre la FTQ, l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) et le Fonds.

Investir dans une économie faible en carbone

Au cours du dernier exercice, le Fonds de solidarité FTQ a plus que doublé la valeur de son portefeuille d'obligations vertes. Celui-ci est passé de 153 millions dollars à 342 millions de dollars au 31 mai 2019.

Le Fonds a également poursuivi ses autres investissements dans une économie faible en carbone, notamment avec un nouvel engagement dans le fonds Cycle Capital IV.

Agir en leader de la transition énergétique juste

Le Fonds de solidarité FTQ s'est joint au premier groupe d'investisseurs qui ont signé une déclaration internationale pour une transition énergétique juste. Cette initiative, qui émane de la London School of Economics et de la Harvard Kennedy School, regroupe plus de 100 investisseurs dont les actifs sous gestion totalisent quelques 5 000 milliards de dollars américains.

Le Fonds était la seule organisation canadienne à être représentée au comité consultatif dont les travaux ont mené à la préparation d'un guide à l'intention des investisseurs et à la rédaction de la déclaration elle-même. Le guide est notamment le résultat d'une collaboration avec les Principes pour l'investissement responsable (PRI), dont le Fonds est membre depuis 2011, ainsi que la Confédération syndicale internationale (CSI).

