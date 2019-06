Le Fonds de la taxe sur l'essence permet d'appuyer divers projets d'infrastructure dans les réserves, comme le passage souterrain pour piétons à Kingsclear, au Nouveau-Brunswick

KINGSCLEAR, TERRITOIRE DES WOLASTOQIYIK, NB, le 14 juin 2019 /CNW/ - Le Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour bâtir des communautés plus saines en investissant dans des infrastructures qui permettent de répondre aux besoins croissants dans les réserves.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a rencontré le chef Gabriel Atwin et le conseil de Kingsclear pour visiter la communauté et le nouveau passage souterrain pour piétons, construit grâce au Fonds de la taxe sur l'essence.

Ce passage souterrain, l'une des priorités en matière de sécurité de la communauté, est fonctionnel depuis décembre 2018. Il permet aux piétons et aux cyclistes de traverser l'autoroute 102 du Nouveau-Brunswick, qui séparait auparavant la communauté, en toute sécurité.

Le ministre O'Regan a également annoncé l'octroi, grâce au Fonds de la taxe sur l'essence, de près de 30 millions de dollars pour des projets d'infrastructure dans les réserves des communautés des Premières Nations partout au pays, ce qui comprend 1,6 million de dollars pour le passage souterrain pour piétons.

Au cours de sa visite à Kingsclear, le ministre O'Regan a également eu l'occasion de visiter le système modernisé de traitement des eaux usées de la communauté. Services aux Autochtones Canada (SAC) a fourni plus de 3 millions de dollars pour les travaux de modernisation du système de traitement des eaux usées, qui ont pris fin en juillet 2018.

Citations

« Investir dans l'infrastructure, c'est investir dans le capital humain, la santé et le mieux-être. C'est de cette façon que l'on bâtit des communautés prospères et saines. Aujourd'hui, j'ai annoncé un financement de 1,6 million de dollars pour la construction du passage souterrain pour piétons de Kingsclear. Des investissements de la sorte permettent de répondre aux besoins urgents en matière d'infrastructure dans les communautés des Premières Nations et s'inscrivent dans la stratégie à long terme de l'infrastructure communautaire des Premières Nations. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous sommes ravis de l'annonce et du financement du gouvernement fédéral pour le passage souterrain pour piétons, une infrastructure essentielle dans notre communauté. Pendant de nombreuses années, la sécurité des membres de notre communauté a été compromise puisque notre communauté était scindée par l'autoroute (l'ancienne Transcanadienne). Bien qu'il reste encore du travail à faire pour répondre aux préoccupations de sécurité de tous les membres, visiteurs et clients de notre communauté, il s'agit d'une étape positive pour faire en sorte que les membres de notre communauté puissent se déplacer en toute sécurité à pied pour accéder aux différents secteurs de notre communauté. »

Chef Gabriel Atwin

Première Nation de Kingsclear

Faits en bref

Kingsclear est situé à 20 kilomètres à l'ouest de Fredericton , au Nouveau-Brunswick, sur la rive ouest du fleuve Saint-Jean. La communauté a une population totale d'environ 1 044 personnes, dont 310 membres qui vivent à l'extérieur de la réserve.

Ce passage est devenu une priorité pour Kingsclear après le décès, en septembre dernier, d'un membre de la communauté qui tentait de traverser la route.

après le décès, en septembre dernier, d'un membre de la communauté qui tentait de traverser la route. Le Fonds de la taxe sur l'essence, qui est géré par Infrastructure Canada, verse plus de 2 milliards de dollars chaque année à 3 600 communautés partout au pays. Au cours des dernières années, ce financement a appuyé environ 4 000 projets chaque année. Les communautés décident de la manière dont elles souhaitent utiliser les fonds et ont la souplesse nécessaire pour faire des investissements stratégiques.

Entre 2014- 2015 et 2018-2019, le Fonds de la taxe sur l'essence de SAC a affecté 138,7 millions de dollars à des centaines de projets d'amélioration des infrastructures dans les réserves.

2018-2019, le Fonds de la taxe sur l'essence de SAC a affecté 138,7 millions de dollars à des centaines de projets d'amélioration des infrastructures dans les réserves. Étant donné que bon nombre de municipalités au Canada demeurent aux prises avec des déficits graves au chapitre des infrastructures, dans le budget de 2019, le gouvernement a créé un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral afin de répondre aux priorités à court terme dans les municipalités et les communautés des Premières Nations. Cette somme double l'engagement pris par le gouvernement du Canada à l'égard des municipalités en 2018-2019, en plus de fournir des fonds nécessaires pour les infrastructures aux communautés de toutes tailles de partout au pays.

En 2018-2019, SAC a versé une somme totale de près de 30 millions de dollars de la manière suivante :

17,1 millions de dollars pour des projets qui permettront de moderniser les infrastructures de quatre écoles au Manitoba ;

;

4,57 millions de dollars en Colombie-Britannique, soit 4,07 millions de dollars pour appuyer un projet de connectivité à large bande et 500 000 $ pour un projet de drainage routier dans la communauté de la Première Nation d'Ahousaht;



4,6 millions de dollars dans la région de l'Atlantique, soit 1,6 million de dollars pour un passage souterrain pour piétons dans la communauté de la Première Nation de Kingsclear, jusqu'à 1,5 million de dollars pour une caserne de pompiers dans la communauté de la Première Nation innue de Sheshatshiu, et jusqu'à 1,5 million de dollars pour une caserne de pompiers dans la communauté de la Première Nation de Lennox Island;

, jusqu'à 1,5 million de dollars pour une caserne de pompiers dans la communauté de la Première Nation innue de Sheshatshiu, et jusqu'à 1,5 million de dollars pour une caserne de pompiers dans la communauté de la Première Nation de ;

3,13 millions de dollars au Québec pour un système de chauffage centralisé à Oujé-Bougoumou.

