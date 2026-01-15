DELTA, BC, le 15 janv. 2026 /CNW/ - Le Fonds de croissance du Canada inc. (le « FCC ») et Mangrove Water Technologies Ltd. (« Mangrove Lithium » ou la « Société »), une société canadienne de technologie propre, ont annoncé aujourd'hui un financement structuré pouvant s'élever jusqu'à 85 millions $ US pour soutenir le développement et la commercialisation de la technologie de raffinage du lithium de Mangrove Lithium au Canada et à l'étranger. Cette transaction (la « transaction du FCC ») a été conclue au même moment qu'un prêt garanti par un crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication de technologies propres (« CII pour la FTP ») de 9 millions $ CA, souscrit par la Banque Nationale du Canada (la « Banque » ou la « BNC »). En plus du FCC, des investisseurs existants ont aussi participé à la transaction du FCC, notamment des bailleurs de fonds de la première heure, Breakthrough Energy Ventures et BMW i Ventures.

Le FCC a le mandat d'investir dans des sociétés de technologies propres canadiennes qui proposent et commercialisent des solutions technologiques innovantes. En structurant une transaction durant l'étape de diminution des risques technologiques et commerciaux de Mangrove Lithium, le FCC ouvre la voie à des capitaux privés additionnels dans la Société. L'investissement du FCC renforce également la résilience du Canada en appuyant la mise en place future d'une chaîne d'approvisionnement intégrée du lithium - de l'exploitation minière au raffinage - fondée sur une propriété intellectuelle développée au Canada. L'investissement du FCC soutient également l'étape de commercialisation de la Société, tout en maintenant son siège social au pays, en protégeant sa propriété intellectuelle canadienne et en créant des emplois spécialisés de grande qualité.

« Le FCC a été créé pour accompagner les entreprises et les projets Canadiens dans leur croissance, de même que pour renforcer les chaînes d'approvisionnement à faibles émissions de carbone au pays. Cette transaction permettra à Mangrove Lithium de poursuivre le développement de sa commercialisation dans un secteur essentiel au Canada, a affirmé Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada (« GAFCC »). Le FCC est ravi de s'associer avec Mangrove Lithium et de renforcer son rôle important de soutien aux entreprises pour les aider à créer les bonnes conditions en vue d'attirer des capitaux privés. »

« Mangrove Lithium se trouve à un moment crucial de sa croissance et l'investissement du FCC accélère notre expansion, a souligné Saad Dara, chef de la direction et cofondateur de Mangrove Lithium. Nous sommes fiers de nos progrès en vue de faire de Mangrove Lithium un chef de file de la prochaine génération des technologies de traitement et de raffinage du lithium, en permettant à une solution canadienne de renforcer la chaîne d'approvisionnement du lithium, d'améliorer la sécurité énergétique et de soutenir la transition vers un avenir carboneutre. Nous sommes impatients de travailler avec le FCC et nos partenaires existants pour commercialiser entièrement notre technologie unique et exclusive au moyen d'un déploiement à grande échelle. »

Mangrove Lithium met au point une plateforme de raffinage électrochimique du lithium, pouvant être alimentée par une grande variété de matières de base, dans le but de produire de l'hydroxyde de lithium ou du carbonate de lithium destinés aux batteries. Le processus devrait être concurrentiel sur le plan des coûts par rapport aux méthodes de raffinage conventionnelles, tout en offrant d'importants avantages environnementaux, dont une plus faible intensité carbone et une quantité réduite de déchets.

La Société a récemment terminé la construction de la Phase 1 de son installation de raffinage commercial du lithium unique en son genre pouvant produire 1 000 tonnes par année, à Delta, en Colombie-Britannique (l'« usine de démonstration »). L'usine de démonstration produira suffisamment de matériaux destinés aux batteries pour alimenter environ 25 000 véhicules électriques par année. Le CII pour la FTP est un incitatif fiscal fédéral conçu pour accélérer l'investissement dans la fabrication de technologies propres en fournissant des crédits d'impôt remboursables à des projets admissibles, comme l'usine de démonstration. En recourant à ce crédit au moyen d'un prêt-relais avec CII, Mangrove Lithium a eu accès à un nouveau mécanisme de financement qui fournit du capital de départ adossé à des crédits d'impôt futurs. Ce mécanisme crée un modèle de financement évolutif pour les prochains projets industriels à grande échelle au Canada, permettant d'attirer des capitaux privés et d'accélérer le déploiement d'infrastructures d'énergie propre à l'échelle du pays. Cette transaction soutiendra les opérations de la première usine de démonstration de Mangrove tout en faisant progresser le développement de son prochain projet, qui devrait permettre d'alimenter plus de 500 000 véhicules électriques annuellement.

« Nous sommes ravis d'avoir fourni une facilité de crédit de 9 millions $ CA, garantie par le nouveau programme CII pour la FTP, en soutien à notre client de longue date, Mangrove Lithium, a mentionné Jeffrey Lightburn, directeur en chef, Technologies et innovation, à la Banque Nationale du Canada. Cela démontre la viabilité d'un outil financier important pour les financements futurs des projets de Mangrove Lithium, de même que notre engagement envers sa croissance en utilisant un tel mécanisme innovateur et parmi les meilleurs de l'industrie. »

En plus de la construction de la Phase 1 de l'usine de démonstration en 2025, Mangrove Lithium a progressé dans le développement de sa première usine commerciale (l'« usine commerciale »), notamment en terminant l'ingénierie préliminaire et en commençant la sélection du site au Canada. L'usine complète devrait avoir une capacité de 20 000 tonnes par année et jouera un rôle essentiel pour renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement occidentale. En déplaçant les activités de traitement et de raffinage du lithium à grande échelle au pays, l'usine commerciale réduit la dépendance aux activités de traitement à l'étranger, atténue l'exposition aux risques géopolitiques et à la volatilité des prix, en plus de s'assurer qu'une plus grande partie de la valeur issue des minéraux critiques demeure en Amérique du Nord.

Faits saillants de la transaction

Le FCC investit jusqu'à 65 millions $ US dans Mangrove Lithium, en plus du financement additionnel attendu de la part d'investisseurs nouveaux et existants. Le financement servira à la mise en service de l'usine de démonstration, ainsi qu'à la poursuite du développement de l'usine commerciale qui vise à produire jusqu'à 20 000 tonnes de matériaux pour batteries par année.

Le prêt garanti par un CII pour la FTP de 9 millions $ CA souscrit par la BNC fournit un capital d'emprunt additionnel à la Société, basé sur certaines dépenses en capital admissibles au CII pour la FTP du Canada.

Mangrove Lithium met au point une technologie de raffinage électrochimique du lithium qui produit des matériaux pour les batteries, en générant une plus faible intensité carbone et une quantité réduite de déchets comparativement aux méthodes conventionnelles.

À propos du Fonds de croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site Web : www.cgf-fcc.ca.

À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

À propos de Mangrove Lithium

Mangrove Lithium est une société technologique de raffinage du lithium dont le siège social est situé à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada. Sa mission consiste à bâtir une capacité de production croissante de lithium destiné aux batteries en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société a mis au point une technologie brevetée de raffinage électrochimique qui convertit diverses matières premières du lithium en hydroxyde de lithium et en carbonate de lithium de grande pureté, destinés aux batteries. La plateforme de la Société permet de réaliser une production économique du lithium et est conçue pour s'intégrer parfaitement en amont et en aval des chaînes d'approvisionnement. Soutenue par le FCC, Breakthrough Energy Ventures, BMW i Ventures, Mitsubishi Corporation, Asahi Kasei, Orion Industrial Ventures, Exportation et développement Canada et BDC Capital, Mangrove Lithium améliore l'infrastructure du lithium en vue de répondre à la demande mondiale pour une production de batterie sécuritaire au pays. Pour en savoir plus, consultez www.mangrovelithium.com.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 577 milliards de dollars au 31 octobre 2025, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») a établi une politique visant à gérer le risque de conflits d'intérêts réels, potentiels ou perçus dans le cadre des services fournis par GAFCC au FCC, exigeant qu'Investissements PSP et le FCC divulguent les investissements faisant l'objet d'un recoupement.

Au moment de l'approbation de la transaction, Investissements PSP détenait une participation dans Bayerische Motoren Werke AG, la société mère d'origine de BMW i Ventures SCS SICAV-RAIF - BMW i Ventures, un actionnaire minoritaire de Mangrove, de moins de 0,1 % par l'entremise de divers portefeuilles dans le cours normal de ses activités menées sur les marchés publics. Dans chaque cas, les placements d'Investissements PSP ne comportent aucune capacité de gouvernance ni de prise de décisions.

Ce qui précède est divulgué conformément à la Politique sur les conflits d'intérêts d'Investissements PSP.

