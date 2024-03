MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Fonds de croissance du Canada inc. (le « FCC ») a annoncé un engagement de 50 M$ CA dans le Fonds d'Impact Climatique Idéaliste (le « Fonds »), géré par Idéaliste Capital (« Idéaliste »), une société d'investissement basée à Montréal qui fournit aux entreprises du capital de croissance afin d'accélérer la commercialisation de leurs produits, technologies et services qui contribuent à accélérer la transition énergétique.

Premier investissement du FCC au Québec, ce partenariat est un premier pas dans la stratégie du FCC consistant à développer un écosystème plus résilient d'investisseurs financiers ciblant les entreprises de technologies propres en croissance au Canada. La stratégie comprend la création de partenariats avec des gestionnaires de fonds ayant la capacité de mener des rondes d'investissement dans des entreprises canadiennes de technologies propres et de fournir à celles-ci un soutien actif au cours des étapes cruciales de commercialisation et de croissance, durant lesquelles leurs produits, leurs technologies et leurs services commencent à créer de la valeur.

Le premier investissement du FCC dans un fonds de technologies propres s'inscrit dans son mandat de stimuler la croissance et l'innovation au sein de ce secteur au Canada. Au Canada, les levées de capitaux pour les entreprises de technologies propres en phase de croissance sont difficiles et généralement modestes en raison de la taille du marché et du nombre limité de gestionnaires de fonds disposant de capitaux suffisants pour poursuivre activement de telles opportunités d'investissement. Cette situation limite le capital disponible pour les entrepreneurs canadiens cherchant à accélérer la commercialisation de leurs produits, de leurs technologies et de leurs services, en plus d'allonger les délais de clôture des levées de fonds. Le FCC perçoit cet écart comme une faille majeure sur le marché nuisant aux entreprises et aux développeurs de projets canadiens en technologies propres à l'heure actuelle.

Grâce à sa stratégie portant sur les fonds de technologies propres, le FCC pourra accroître la crédibilité et le montant de capitaux à investir auprès des gestionnaires canadiens afin d'accélérer la croissance d'entreprises ciblées. Le FCC encouragera également les gestionnaires et les sociétés en portefeuille à adopter les meilleures pratiques ESG de l'industrie. Le FCC estime que son appui auprès de certains gestionnaires mènera, au fil du temps, à un volume plus élevé d'opportunités de qualité dans l'ensemble du marché canadien, en plus d'attirer un nombre accru d'investisseurs sophistiqués dans les entreprises canadiennes de technologies propres.

« L'investissement d'aujourd'hui souligne le rôle stratégique du FCC sur le marché canadien des technologies propres, en tant que catalyseur cherchant à accélérer la croissance des entreprises canadiennes prometteuses dans le domaine », a souligné Patrick Charbonneau, président et chef de la direction de l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada (« GAFCC »). « En soutenant les gestionnaires de croissance dans les technologies propres, le FCC augmente l'accès au capital sur le marché canadien et joue un rôle important dans le soutien aux partenaires en mesure de fournir une orientation stratégique et une expertise sur les marchés des capitaux. »

Idéaliste est une équipe expérimentée d'investisseurs ayant un historique de soutien auprès d'entreprises de technologies propres en croissance. La stratégie du Fonds est axée sur des thèmes qui s'inscrivent bien dans la stratégie d'investissement en technologies propres du FCC, notamment la décarbonation de l'apport en énergie, l'électrification des transports, la promotion de l'économie circulaire et la décarbonation des processus industriels. Grâce à cet engagement auprès du Fonds, le FCC se positionne comme un partenaire de choix pour offrir davantage de soutien auprès des entreprises ayant de plus grands besoins en capitaux.

« Idéaliste est enthousiaste de collaborer avec le Fonds de croissance du Canada pour accomplir un objectif commun : créer de la valeur pour la population Canadienne en alignement avec la transition énergétique », a souligné Pierre Larochelle, Co-associé-directeur d'Idéaliste. « Avec l'engagement d'aujourd'hui de la part du FCC, nous sommes en mesure de mener des levées de capitaux plus significatives et plus rapidement dans l'écosystème croissant de la transition énergétique, et ce, au bénéfice des entrepreneurs canadiens », a renchéri Steeve Robitaille, également Co-associé-directeur.

Cette transaction s'appuie sur les premiers mois d'opérations réussis du FCC, avec ses deux récents investissements dans Eavor Technologies Inc., une entreprise technologique canadienne d'énergie géothermique, et Entropy Inc., un développeur de projets technologiques avancés en captage et stockage de carbone. Le GAFCC est à même de réaliser des transactions complexes comme celles-ci grâce aux processus rigoureux et établis d'Investissements PSP et à son modèle de gouvernance indépendant.

À propos du FCC et de son mandat

Le FCC est un fonds d'investissement de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aidera à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilisera des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone.

Le FCC vise à aider le Canada à atteindre ses objectifs nationaux suivants en matière de politiques économiques et climatiques :

a) Réduire les émissions et atteindre les cibles climatiques du Canada;

b) Accélérer le déploiement de technologies clés, comme l'hydrogène à faible teneur en carbone, ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone;

c) Accompagner les entreprises dans leur croissance afin qu'elles créent des emplois et stimulent la productivité et la croissance propre dans les secteurs nouveaux et traditionnels de la base industrielle canadienne;

d) Favoriser le maintien de la propriété intellectuelle au pays;

e) Tirer profit de la richesse en ressources naturelles du Canada et renforcer les chaînes d'approvisionnement essentielles pour assurer le bien-être économique et environnemental futur du Canada.

Consultez le Document d'information technique publié par Finance Canada pour en savoir plus sur le mandat du FCC, ses objectifs stratégiques, ses critères d'investissement, la portée de ses activités d'investissement et l'éventail de ses instruments d'investissement. Vous pouvez également consulter le www.cgf-fcc.ca/fr/.

À propos d'Investissements PSP et de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc.

Investissements PSP est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada, avec un actif net sous gestion de 243,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. Elle gère un portefeuille mondial diversifié composé d'investissements dans les marchés de capitaux, les placements privés, les placements immobiliers, les placements en infrastructures, les ressources naturelles et les titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les montants qui lui sont transférés par le gouvernement fédéral pour les régimes de pensions de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Dans le cadre du Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP agirait à titre de gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC. À cette fin, Investissements PSP a créé une filiale en propriété exclusive, Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada inc.

Documents connexes :

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est une société d'investissement qui se concentre sur l'accélération de la transition énergétique en fournissant du capital de croissance aux entrepreneurs, principalement sur le marché canadien. Idéaliste Capital soutient les entreprises dont les activités permettent un impact climatique positif sur l'un de trois thèmes : (i) la décarbonation de l'apport en énergie, (ii) l'électrification des transports, ainsi que (iii) la décarbonation des processus industriels et la promotion d'une économie circulaire. La société a un mandat visant l'obtention d'excellents rendements ajustés au risque tout en soutenant des solutions qui sont bénéfiques pour le climat. Pour ce faire, Idéaliste Capital évalue son impact carbone et intègre des indicateurs clés de performance non-financiers dans ses processus de gestion d'actifs afin de bâtir des plateformes durables. Pour en savoir plus sur Idéaliste Capital, visitez Idéaliste Capital.

