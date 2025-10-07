Plus importante levée de fonds à ce jour pour sa plateforme de marchés privés en pleine croissance

BOSTON et TORONTO, le 7 oct. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie) a annoncé la clôture finale du Fonds d'infrastructures III, L.P. de Gestion de placements Manuvie, ayant recueilli 5,5 milliards de dollars américains, soit beaucoup plus que l'objectif initial de la levée.

Troisième fonds d'infrastructures phares de la Société, le Fonds d'infrastructures III se concentre sur l'investissement dans des actifs d'infrastructure de haute qualité de base plus en Amérique du Nord. Le succès de cette plus récente levée de fonds souligne la réputation de la Société en matière d'exécution de stratégies d'infrastructure sur le marché intermédiaire, forte de 20 ans d'expérience à fournir des solides rendements ajustés au risque aux investisseurs.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette étape importante, et je félicite l'équipe Infrastructures pour une autre clôture de fonds réussie et pour cette réalisation au sein de notre plateforme de marchés privés, car il s'agit du plus important fonds jamais levé par GP Manuvie », a déclaré Anne Valentine Andrews, chef mondiale, Marchés privés, GP Manuvie. « Nous constatons une forte dynamique dans l'ensemble de nos activités, et c'est une période particulièrement passionnante dans le domaine des infrastructures, alors que cette catégorie d'actifs continue d'être un pilier pour les investisseurs à la recherche de rendements diversifiés et à long terme. »

« Nous avons observé un énorme intérêt pour cette stratégie depuis le lancement de notre premier fonds d'infrastructures en 2018 et nous sommes reconnaissants du fait que chacune de nos offres ait été sursouscrite », a affirmé pour sa part Recep Kendircioglu, chef mondial, Infrastructures, GP Manuvie. « Les participations stratégiques détenues dans les deux premiers fonds ont renforcé la confiance des investisseurs dans le Fonds III, malgré l'incertitude géopolitique et les facteurs macroéconomiques défavorables aux États-Unis. Dans le cadre de la mise en place d'un portefeuille sain et diversifié, l'équipe se concentre sur la recherche d'occasions différenciées, qui sont structurées pour résister à la volatilité des marchés et tirer parti des tendances dans les actifs sous-jacents. »

Le Fonds d'infrastructures III a déjà réalisé 11 investissements, et le portefeuille connaît un bon départ. L'équipe de placement est bien placée pour poursuivre l'exploitation d'un solide portefeuille d'occasions sur le marché intermédiaire nord-américain.

« L'enthousiasme des investisseurs pour le Fonds d'infrastructures III traduit la confiance que suscite notre stratégie d'investissement en Amérique du Nord », a dit Avyanna De Biswas, chef, Relations avec les investisseurs en infrastructures, GP Manuvie. « Nous sommes touchés par le soutien de longue date des investisseurs qui nous accompagnent depuis le Fonds I et ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs qui partagent notre foi dans la stratégie, notre approche disciplinée et notre volonté de rechercher des rendements élevés. »

Campbell Lutyens a agi en tant qu'agent de placement pour la levée de fonds de GP Manuvie. Ropes & Gray a agi à titre de conseiller juridique, et Deloitte à titre de conseiller fiscal pour la levée de fonds. Les capacités mondiales de GP Manuvie en matière de marchés privés regroupent des actifs réels, notamment des infrastructures, des biens immobiliers, des terrains forestiers et agricoles, ainsi que le capital-investissement et le crédit privé.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.manulifeim.com/fr.

