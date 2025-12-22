TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GP Manuvie), une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue par Crisil Coalition Greenwich comme l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs pour les investisseurs institutionnels au Canada en 20251 en raison de son engagement à servir sa clientèle institutionnelle au Canada tout en mettant l'accent sur les résultats corrigés du risque, et ce, en misant sur la cohérence de ses processus de recherche et de sélection des titres, de ses analyses macroéconomiques et de sa gestion des facteurs de risque.

Dans le cadre de ses recherches, Crisil Coalition Greenwich évalue, en plus des critères de placement, les gestionnaires d'actifs qui se distinguent grâce à des caractéristiques de leur service à la clientèle, notamment la rapidité, la crédibilité et la fiabilité, les analyses de placement officielles et les outils complémentaires, comme les conversations informelles et les documents d'analyse.

« Cette reconnaissance de Crisil Coalition Greenwich reflète l'engagement de l'ensemble de nos équipes de placement des marchés publics, privés et des placements alternatifs liquides à offrir de solides rendements corrigés du risque et à proposer des produits, des solutions et des expériences différenciés afin d'obtenir de meilleurs résultats pour la clientèle, explique Andrew Arnott, chef, Marchés institutionnels, Monde, GP Manuvie. Les recherches de Crisil Coalition Greenwich mettent en évidence les priorités de nos clients et ce que nous faisons pour les aider à atteindre leurs objectifs. »

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe Marchés institutionnels et de nos spécialistes en placements, dont l'expertise et l'engagement ont rendu cette reconnaissance possible, ajoute Mark Flinn, chef mondial, Gestion des relations avec la clientèle, GP Manuvie. La crédibilité de notre équipe auprès des comités de placement et sa capacité à fournir des renseignements pertinents en temps opportun ont joué un rôle essentiel dans le cadre des relations avec la clientèle et ont contribué aux résultats obtenus dans des environnements de marché complexes. »

Pour obtenir plus de renseignements sur Crisil Coalition Greenwich, cliquez ici.

Source : Crisil Coalition Greenwich, Voice of Client - 2025 Institutional Investors Studies. Basé sur des entretiens avec 113 investisseurs institutionnels au Canada. Méthodologie : entre février et septembre 2025, Crisil Coalition Greenwich a mené des entretiens avec 147 des plus grands fonds exonérés d'impôt au Canada. Des professionnels chevronnés du secteur des fonds ont été invités à fournir des évaluations détaillées de leurs gestionnaires de placements et des gestionnaires qui les sollicitent, ainsi que des renseignements sur les tendances importantes du marché.

