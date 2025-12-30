En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 30 déc. 2025 /CNW/ - Investissements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties définitives de 2025 pour les fonds négociés en bourse (FNB) Manuvie et de la série FNB des Fonds communs de placement Manuvie, incluant des Fonds communs de placement alternatifs Manuvie (Fonds Manuvie). Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés au sein des FNB et de la série FNB des fonds.

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 30 décembre 2025 recevront les distributions de 2025 qui seront réinvesties. Les distributions ne seront pas versées en espèces. Elles seront automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles de leur FNB ou série FNB de Fonds Manuvie respectif qui seront immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque porteur de parts et la valeur liquidative des FNB et de la série FNB des fonds ne changeront pas en raison des distributions. Les porteurs détenant leurs parts à l'extérieur d'un régime enregistré auront des montants imposables à déclarer. En outre, le coût de base rajusté de leur placement augmentera.

Service de dépôt et de compensation CDS inc. déclarera les montants de distributions réels et leurs caractéristiques fiscales aux courtiers au début de 2026.

Veuillez noter que les distributions en espèces sont déclarées séparément, et peuvent être versées par certains FNB ou série FNB des Fonds Manuvie dont les distributions annuelles sont réinvesties.

Les détails des distributions réinvesties sont présentés ci-dessous :

Nom du FNB/fonds Symbole Montant de

distribution

(par part) ($) FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM 0,000000 FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT 0,011610 FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND 0,102641 FNB ingénieux d'obligations mondiales Manuvie GBND 0,000000 FNB ingénieux d'actions à rendement amélioré Manuvie CYLD 0,000000 FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes UYLD.B 0,000000 FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts en $ US UYLD.U 0,000000* FNB ingénieux d'actions américaines à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes UYLD 0,000000 FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts couvertes BYLD 0,052885 FNB ingénieux d'obligations à rendement amélioré Manuvie - parts non couvertes BYLD.B 0,052883 FNB Avantage Mondial Manuvie GEDG 0,000000 FNB ingénieux de dividendes Manuvie CDIV 1,029976 FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts non couvertes UDIV.B 0,000000 FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts couvertes UDIV 0,000000 FNB ingénieux de dividendes américains Manuvie - parts en $ US UDIV.U 0,000000 * FNB ingénieux de dividendes internationaux Manuvie - parts non couvertes IDIV.B 0,678222 Portefeuille FNB ingénieux de dividendes mondiaux Manuvie GDIV 0,374258 FNB ingénieux d'actions défensives Manuvie CDEF 0,072038 FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts non couvertes UDEF.B 0,357531 FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts couvertes UDEF 0,000000 FNB ingénieux d'actions défensives américaines Manuvie - parts en $ US UDEF.U 0,383718 * FNB ingénieux d'actions défensives internationales Manuvie - parts non couvertes IDEF.B 0,773299 FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie MCLC 1,775851 FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts non couvertes MULC.B 1,297088 FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie - parts couvertes MULC 0,000000 FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts non couvertes MUMC.B 1,903201 FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie - parts couvertes MUMC 1,352681 FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts non couvertes MINT.B 0,000000 FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts couvertes MINT 0,000000 FNB indiciel multifactoriel canadien à petite et moyenne capitalisation Manuvie MCSM 3,887035 FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts non couvertes MUSC.B 3,507041 FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie - parts couvertes MUSC 1,665395 FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie - parts non couvertes MEME.B 0,000000 Fonds à revenu stratégique Manuvie - série FNB STRT 0,000000 Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie - série FNB MCOR 0,000000 Fonds de revenu de dividendes Manuvie - série FNB MDIF 2,674924 Fonds alternatif d'occasions Manuvie - série FNB OPPS 0,038841 Fonds à revenu stratégique Plus Manuvie - série FNB PLUS 0,053804 Fonds d'actions fondamental Manuvie - série FNB MFUN 0,478011

*Montant de la distribution en dollars américains pour UYLD.U, UDIV.U et UDEF.U.

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, frais de gestion, frais de courtage et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie. Investissements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Les fonds communs de placement alternatifs Manuvie peuvent se composer de catégories d'actifs et miser sur des stratégies de placement non autorisées avec les fonds communs de placement classiques. Les stratégies propres aux fonds communs de placement alternatifs comprennent l'utilisation accrue d'instruments dérivés à des fins de couverture ou autres, une plus grande possibilité de vendre des titres à découvert ainsi que l'emprunt de liquidités à des fins d'investissement. Quand elles sont mises en œuvre, ces stratégies reposent sur les objectifs et les stratégies propres aux fonds. Selon la conjoncture économique, elles peuvent en accélérer la dépréciation.

Manuvie, le M stylisé, Manuvie et M stylisé et Investissements Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site manulifeim.com/fr.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.

