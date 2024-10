Ces événements devraient générer jusqu'à 122 millions de dollars pour l'économie canadienne

MUSQUEAM, BC and SQUAMISH, BC and TSLEIL-WAUTUTH, BC and VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI) de Destination Canada, un fonds de plusieurs millions de dollars créé en mars 2024, a déjà aidé des organismes de marketing de destination (OMD) canadiens à remporter 21 congrès internationaux de grande envergure.

Créé et administré par Destination Canada, et financé par le gouvernement du Canada, le FACI est une composante essentielle de la stratégie de Destination Canada visant à positionner le Canada comme destination de choix pour la tenue d'événements d'affaires. Il est d'autant plus important que de nombreuses destinations canadiennes n'ont pas encore retrouvé le niveau d'activité des événements d'affaires de l'avant-pandémie. Puisque les décisions liées à la réservation d'événements d'affaires sont prises entre deux et dix ans avant la tenue d'un congrès, ce programme est essentiel pour attirer les futures éditions de ces congrès et retrouver l'ancien rythme de réservations.

Ce programme de trois ans offre un soutien pouvant aller jusqu'à un million de dollars par événement aux destinations canadiennes admissibles et fait partie d'un investissement global de 50 millions de dollars prévu dans le budget 2023 pour accueillir des événements d'affaires internationaux d'envergure au Canada.

Depuis son lancement plus tôt cette année, le FACI a reçu de nombreuses demandes pour des événements dans l'ensemble du pays et compte désormais 21 congrès confirmés à son actif. Ces événements devraient:

attirer plus de 51 000 délégués qui séjourneront au Canada pour une nuit ou plus;

entraînant ainsi plus de 122 millions de dollars de retombées économiques directes;

À l'heure actuelle, 30 autres candidatures pour des événements sont en attente d'une décision des organisateurs.

De nombreuses villes canadiennes, comme Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax, Québec, Victoria, Calgary, Ottawa et St. John's, ont réussi à attirer plusieurs événements prestigieux de différentes tailles, ce qui renforce leur statut de destinations de choix pour la tenue d'événements d'affaires d'envergure internationale. Voici quelques exemples d'événements qui ont été attirés au pays grâce au soutien du FACI :

La Conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer de 2025 sera organisée à Toronto ( Ontario ). Elle devrait entraîner des retombées économiques directes de 18,8 millions de dollars.

Le Congrès mondial de la route de 2027 sera organisé à Vancouver (Colombie‑Britannique). Il devrait entraîner des retombées économiques directes de 10,2 millions de dollars.

La Conférence mondiale de génie parasismique de 2028 sera organisée à Montréal (Québec). Elle devrait entraîner des retombées économiques directes de 6,6 millions de dollars.

Le Symposium international sur la grippe aviaire de 2025 se tiendra à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). Il devrait entraîner des retombées économiques directes de 524 468 dollars.

Le Congrès international de géologie de 2028 se tiendra à Calgary (Alberta). Il devrait entraîner des retombées économiques directes de 15,4 millions de dollars.

Le FACI appuie les candidatures visant des événements qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada, à savoir la fabrication de pointe, l'agroentreprise, les sciences de la vie, les ressources naturelles, les industries numériques et la finance et assurance. En plus du FACI, la stratégie complète des événements d'affaires de Destination Canada est axée sur de solides campagnes de marketing et une présence canadienne importante aux grands événements de l'industrie, où l'écosystème canadien des réunions, des voyages de motivation, des congrès et des expositions (RVMCE) peut générer de précieuses pistes.

Les événements d'affaires constituent une part importante de l'industrie canadienne du tourisme. Ils entraînent des retombées économiques directes d'environ 47 milliards de dollars pour le Canada et soutiennent plus de 240 000 emplois.

Citation :

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada:

« Le Canada se distingue par sa capacité à attirer des événements d'envergure internationale malgré la forte concurrence dans ce domaine! Grâce à nos investissements sans précédent par l'intermédiaire du Fonds d'attraction de congrès internationaux, le pays a déjà été retenu pour 21 congrès d'envergure. Ces événements créent des débouchés pour les entreprises d'ici et permettent de montrer ce que le Canada a de mieux à offrir à leur assemblée de quelque 51 000 délégués venus du monde entier qui séjourneront au Canada pour une nuit ou plus , ceux-ci dépensant deux fois plus que les touristes. Nous avons hâte d'accueillir le monde chez nous! »

Marsha Walden, présidente-directrice générale, Destination Canada:

« Ce fonds est la clé de voûte de notre compétitivité pour attirer de grands congrès internationaux au Canada. Le Canada s'est présenté avec ses partenaires des destinations là où ça compte, aux principaux événements d'affaires de nos marchés cibles. Les retombées de ces efforts sont évidentes; les résultats parlent d'eux-mêmes, et ce n'est qu'un début. Les grands événements remportés grâce au Fonds amèneront les esprits les plus brillants au Canada : des sommités des domaines de la santé, de l'énergie et des ressources, de l'intelligence artificielle et des technologies. »

