Ensemble, ces congrès mondiaux généreront des retombées directes estimées à plus de 22 millions de dollars

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Fonds d'attraction de congrès internationaux (FACI) de plusieurs millions de dollars de Destination Canada, lancé en mars 2024, des engagements de financement ont été confirmés pour cinq candidatures retenues déposées par Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal afin d'accueillir cinq événements d'affaires internationaux de grande envergure.

Créé et administré par Destination Canada, et financé par le gouvernement du Canada, le FACI est une composante essentielle de la stratégie de DC visant à positionner le Canada comme destination de choix pour la tenue d'événements d'affaires. Ce programme de trois ans offre un soutien pouvant aller jusqu'à un million de dollars par événement aux destinations canadiennes admissibles et fait partie d'un investissement global de 50 millions de dollars prévu dans le budget 2023 pour accueillir des événements d'affaires internationaux d'envergure au Canada.

Depuis son lancement plus tôt cette année, le FACI a reçu des demandes pour des événements dans l'ensemble du pays et compte désormais 21 congrès confirmés à son actif. Ces événements devraient attirer plus de 51 000 délégués qui séjourneront au Canada pour une nuit ou plus, entraînant ainsi plus de 122 millions de dollars de retombées économiques directes. À l'heure actuelle, 30 autres candidatures pour des événements sont en attente d'une décision des organisateurs.

Les candidatures appuyées par le FACI à Montréal sont les suivantes :

Le Congrès annuel de 2026 de la American Comparative Literature Association , qui devrait générer des retombées économiques directes de 4,9 millions de dollars et attirer 2 500 délégués pour une nuit ou plus;

, qui devrait générer des retombées économiques directes de 4,9 millions de dollars et attirer 2 500 délégués pour une nuit ou plus; Le Congrès international de 2026 sur les interactions humain-ordinateur , qui devrait générer des retombées économiques directes de 4,8 millions de dollars et attirer 1 700 délégués pour une nuit ou plus;

, qui devrait générer des retombées économiques directes de 4,8 millions de dollars et attirer 1 700 délégués pour une nuit ou plus; Un grand congrès de sciences de la vie en 2027 (les détails devraient être annoncés plus tard);

(les détails devraient être annoncés plus tard); Le Congrès annuel de 2027 de la International Liver Transplant Society , qui devrait générer des retombées économiques directes de 2,9 millions de dollars et attirer 1 200 délégués pour une nuit ou plus;

, qui devrait générer des retombées économiques directes de 2,9 millions de dollars et attirer 1 200 délégués pour une nuit ou plus; La Conférence mondiale sur le génie parasismique de 2028, qui devrait générer des retombées économiques directes de 6,6 millions de dollars et attirer 3 000 délégués pour une nuit ou plus.

Le FACI appuie les candidatures visant des événements qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada, à savoir la fabrication de pointe, l'agroentreprise, les sciences de la vie, les ressources naturelles, les industries numériques et la finance et assurance. En plus du FACI, la stratégie complète des événements d'affaires de Destination Canada est axée sur de solides campagnes de marketing et une présence canadienne importante aux grands événements de l'industrie, où l'écosystème canadien des réunions, des voyages de motivation, des congrès et des expositions (RVMCE) peut générer de précieuses pistes.

Le Collectif Savoir : un guichet unique pour attirer les grands congrès à Montréal

L'étroite collaboration entre Tourisme Montréal et le Palais des congrès de Montréal est un levier essentiel pour positionner la métropole comme la première destination pour l'accueil d'événements internationaux dans les Amériques. Cette alliance stratégique a donné naissance au Collectif Savoir, un guichet unique créé pour faciliter l'attraction et l'organisation de congrès internationaux en offrant un accompagnement personnalisé aux chercheurs, professeurs et spécialistes des secteurs économiques névralgiques de Montréal. La synergie entre Tourisme Montréal, le Palais et ces experts de calibre mondial, par la combinaison de leurs expertises et réseaux, permet de renforcer le rayonnement de la métropole sur la scène internationale.

Citations :

La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada:

« Montréal se distingue par sa capacité à attirer des événements d'envergure internationale malgré la forte concurrence dans ce domaine! Grâce à nos investissements sans précédent par l'intermédiaire du Fonds d'attraction de congrès internationaux, la ville a déjà été retenue pour cinq congrès d'envergure. Ces événements créent des débouchés pour les entreprises d'ici et permettent de montrer ce que la métropole a de mieux à offrir à leur assemblée de quelque 10 000 délégués venus du monde entier qui séjourneront au Canada pour une nuit ou plus, ceux-ci dépensant deux fois plus que les touristes. Nous avons hâte d'accueillir le monde à Montréal! »

Virginie De Visscher, directrice exécutive, Événements d'affaires, Destination Canada:

« Les événements d'affaires jouent un rôle crucial en engendrant des retombées économiques, en favorisant l'échange de connaissances et en étant de puissants catalyseurs pour d'autres occasions. La concurrence pour attirer des événements de grande envergure est vigoureuse. Le FACI aide donc les destinations canadiennes à se démarquer en leur offrant un soutien financier qui leur permet de présenter leur candidature de façon plus convaincante et concurrentielle. En seulement sept mois, le FACI a aidé Montréal à remporter cinq événements d'affaires de grande envergure, générant des retombées économiques directes estimées à plus de 22,9 millions de dollars. Nous sommes impatients de voir l'influence du FACI dans les mois et les années à venir, tant à Montréal que dans d'autres villes, alors que nous continuons à attirer des événements internationaux et à accroître la notoriété du Canada comme destination de choix pour les événements d'affaires sur la scène mondiale. »

Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal:

« Montréal continue de s'affirmer comme la destination numéro un des événements associatifs internationaux en Amérique du Nord, et nous sommes heureux de voir le Fonds de soutien à l'attraction des conventions internationales renforcer notre position. Le tourisme d'affaires représente une part essentielle de notre secteur, et ces événements d'envergure non seulement génèrent des retombées économiques significatives, mais ils enrichissent également notre tissu culturel et favorisent le partage de connaissances. Grâce à ce soutien, nous pouvons attirer davantage de conférences de premier plan et continuer d'offrir des expériences mémorables, consolidant ainsi la réputation de Montréal sur la scène mondiale. »

Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale, Palais des congrès de Montréal:

« Le FACI a sans aucun doute contribué à faire rayonner la candidature de Montréal et du Palais des congrès à l'échelle internationale pour chacune des conférences remportées. En complément de nos ressources existantes, ce soutien financier de Destination Canada nous a permis de développer des programmes à fort impact social et intellectuel pour ces événements, tout en générant des retombées économiques importantes pour le Québec et le Canada. Cet effort conjoint laisse un héritage durable qui favorise l'innovation, le partage des connaissances, et la croissance de notre communauté. »

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre-saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada est une société d'État qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. www.destinationcanada.com/fr

À propos du FACI

Le FACI est une composante essentielle de la stratégie globale de Destination Canada visant à positionner le Canada comme destination de choix pour la tenue d'événements d'affaires. Cette approche complète comprend également de solides campagnes de marketing et une présence canadienne importante aux grands événements et salons de l'industrie, où l'écosystème canadien des réunions, des voyages de motivation, des congrès et des expositions (RVMCE) peut générer de précieuses pistes. Depuis son lancement en mars 2024, le FACI a reçu des candidatures admissibles pour 56 événements, soumises par 13 organismes de marketing de destination (OMD) d'un bout à l'autre du Canada. Neuf de ces OMD (représentant six provinces) ont réussi à remporter des événements soutenus par le FACI. Sur les 56 événements soutenus par le fonds, une décision a été prise pour 26 d'entre eux, dont 21 auront lieu au Canada.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org .

À propos du Palais des congrès de Montréal

Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la huitième année consécutive. congresmtl.com

