Investissements totaux de 14 M$ par CTI, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Le Fonds CTI Sciences de la vie (CTI) annonce la création d'Oligon Therapeutiques (OligonTx), une société de biotechnologie spécialisée dans le domaine émergent des médicaments ARN multiciblage. Ce secteur constitue un potentiel important pour de nouveaux traitements en oncologie, en immunologie et d'autres indications. La plateforme technologique SeekR™ exclusive d'Oligon, vise à développer la prochaine génération de médicaments ARN interférents (siRNA) conjugués auto-administrés.

CTI, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec (IQ) ont investi 14 millions de dollars US pour lancer OligonTx à Montréal, au Québec, et pour appuyer la création d'un portefeuille de produits thérapeutiques SeekR™. À l'heure actuelle, ce portefeuille comprend deux programmes thérapeutiques en propriété exclusive de reprogrammation de sous-types spécifiques de cellules immunitaires.

OligonTx possède également, en partenariat avec des sociétés biopharmaceutiques et des universités, un portefeuille en croissance de programmes thérapeutiques ciblant principalement différents types de cellules cancéreuses. En outre, OligonTx s'associera à d'autres collaborateurs de l'industrie pharmaceutique afin de poursuivre son expansion dans de nouvelles indications.

« Nous avons vu le grand succès clinique et commercial qu'ont connu les médicaments siRNA conjugués mis au point par des sociétés comme Alnylam, mais leur impact clinique a été limité à des cibles hépatiques, a déclaré Youssef Bennani, Ph. D., associé directeur à CTI. La plateforme d'Oligon pourrait changer la donne dans ce domaine. En étendant la délivrance à de nombreux nouveaux types de cellules autres que celles du foie, OligonTx peut exploiter le plein potentiel thérapeutique d'interférence par ARN dans de nombreux domaines thérapeutiques, à commencer par l'immunologie et l'oncologie. Nous sommes ravis de donner à OligonTx les moyens de soumettre ces nouveaux médicaments à des essais cliniques et d'améliorer les résultats pour d'innombrables patients et patientes. »

« La création d'OligonTx témoigne de la volonté du Fonds de solidarité FTQ d'investir stratégiquement dès les premières étapes de développement des entreprises innovantes. En collaboration étroite avec nos partenaires comme le Fonds CTI Sciences de la vie, nous contribuons à attirer des technologies et expertises de pointe au Québec, renforçant ainsi notre position de catalyseur de croissance dans le secteur des sciences de la vie. Ces investissements ne sont pas seulement porteurs d'innovation, ils soutiennent des avancées thérapeutiques concrètes qui ont le potentiel de transformer la vie de nombreux patients et patientes », ajoute Maxime Pesant, vice-président Placements privés et investissements d'impact Sciences de la vie au Fonds de solidarité FTQ.

« Pour que le Québec devienne un pôle incontournable des sciences de la vie et du biopharmaceutique, il faut d'abord et avant tout soutenir les nouveaux joueurs, comme OligonTx, souligne Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec. Au sein de l'écosystème financier, le rôle d'Investissement Québec est de contribuer à favoriser le développement économique par de l'accompagnement et du financement adaptés aux réalités des petites et des moyennes entreprises, tout en stimulant l'innovation en sol québécois. »

« La plateforme SeekR™ possède un potentiel illimité pour répondre à de nombreux besoins cliniques non satisfaits. Notre premier défi a donc été de déterminer comment et où commencer », a déclaré Spyro Mousses, Ph. D., PDG et fondateur d'Oligon Therapeutiques. « Nos partenaires en capital de risque, notamment CTI, IQ et le Fonds de solidarité FTQ, ont permis à OligonTx d'accéder à de nombreux chefs de file de l'industrie, qui nous ont tous aidés à élever notre stratégie en nous concentrant d'abord sur la production de données afin de démontrer le plein potentiel de la plateforme et de travailler à la préparation du premier programme d'essais cliniques. Nos partenaires ont également créé une occasion de concentrer nos activités au Québec, où OligonTx peut profiter et faire partie d'un écosystème de recherche en IA et en sciences de l'ARN de calibre mondial. »

Outre le président du conseil d'administration, le Dr Youssef Bennani, et le chef de la direction, le Dr Spyro Mousses, l'équipe de direction d'Oligon comprend David Bouffard, Ph. D., chef de l'exploitation, David Azorsa, Ph. D., chef de la direction scientifique, et Jeff Kiefer, Ph. D., chef de l'information. OligonTx bénéficie également de l'accompagnement d'un conseil d'administration composé de Youssef Lemgendez (Fonds de solidarité FTQ) et de Louis-Étienne Fortier (IQ).

Pour en savoir plus sur Oligon Thérapeutiques, visitez le www.oligon.com .

À propos du Fonds CTI Sciences de la vie

Le Fonds CTI Sciences de la vie (CTI) est une société de capital de risque canadienne de premier plan qui investit dans le secteur de la biotechnologie. Établi en 2006, CTI a démontré à plusieurs reprises sa capacité à sélectionner des entreprises de classe mondiale et à générer des rendements de premier ordre. Au Canada, aux États-Unis et en Europe, CTI investit en capital de risque dans des entreprises biotechnologiques innovantes qui se distinguent sur le plan scientifique et technologique et qui peuvent déboucher sur de nouvelles thérapies susceptibles de générer des revenus considérables. Pour en savoir plus, visitez www.ctisciences.com .

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 808 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 21,9 milliards de dollars au 31 mai 2025, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements directs et indirects en capital de risque et de développement, avec la conviction que ses investissements ont un impact autant financier que sociétal. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment l'accompagnement technologique offert par son équipe d'experts en innovation. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Pour les médias : Fonds CTI Sciences de la vie, Youssef Bennani, Ph.D., Associé directeur, 438 399-0175, [email protected]; Oligon Thérapeutiques, Spyro Mousses, Ph.D., Président-directeur général et fondateur, 602 653-5512, [email protected]; Fonds de solidarité FTQ, Cécile Amara, Conseillère en relations de presse, 438 467-0965, [email protected]; Investissement Québec, Catherine Salvail, Conseillère, médias et affaires gouvernementales, 514 863-3744, [email protected]