Le Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. débute ses activités

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à la participation de plus de 245 investisseurs privés, Banque Nationale Placements Privés a conclu la capitalisation initiale de 200 millions de dollars pour le Fonds croissance PME Banque Nationale, S.E.C. (le « Fonds »). Cette première capitalisation permettra d'appuyer l'effort de reprise économique qui s'amorce. Les entreprises peuvent dès maintenant présenter des projets de relève, de croissance et d'acquisition pour bénéficier d'un financement.

Annoncé en juillet 2020 et créé en partenariat à parts égales avec le gouvernement du Québec, le Fonds permettra de soutenir la relance économique du Québec et d'appuyer la transformation numérique de ses petites et moyennes entreprises. Il vient compléter l'offre de financement bancaire offerte aux entreprises.

Soumettez vos dossiers !

Banque Nationale Placements Privés est prête à accompagner les entreprises dans la réalisation de leurs projets. Pour être admissibles, celles-ci doivent répondre à ces critères :

Actif inférieur à 200 M$ ou avoir net inférieur à 100 M$

Investissement demandé de 500 000 $ à 15 M$

Plan d'affaires et projet articulés

Perspectives de croissance

Société à capital fermé et structure de capital adéquate

Rentable lors des 2 années sur les 3 dernières ou une croissance soutenue et importante des ventes sur cette période

Pour plus de détails sur les critères d'admissibilité et les exclusions, visitez

bnc.ca/entreprises/financement/solutions-financement/capital-croissance.

Pour soumettre votre projet, écrivez-nous à [email protected].

Citation

« Depuis le début de la pandémie, la Banque Nationale est là pour les entrepreneurs. Il est important pour nous de continuer à les soutenir alors qu'ils traversent cette période de changements. Avec le Fonds croissance PME, nous allons pouvoir les aider à saisir de nouvelles occasions de développement en leur offrant des solutions concrètes. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la relance économique et au dynamisme de nos régions », a souligné Luc Ménard, vice-président exécutif, directeur général et chef des placements privés à la Banque Nationale.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 332 milliards de dollars au 31 octobre 2020, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 26 500 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

