ST. JOHN'S, NL, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures sociales sont essentiels pour soutenir la population croissante des peuples autochtones qui vivent dans les centres urbains ou qui s'y installent. Les centres d'amitié continuent de jouer un rôle important en veillant à ce que les Premières Nations, les Inuit et les Métis aient accès à des services et à des programmes de grande qualité et adaptés à leur culture.

Depuis 1983, le First Light Friendship Centre appuie les Autochtones vivant à St. John's grâce à ses programmes et services axés sur la revitalisation, le renforcement et la célébration des cultures et des langues autochtones. À mesure que la population continue de croître, l'organisme a besoin de plus d'espace physique et d'élargir la prestation de programmes et de services aux membres de la communauté qu'il sert.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement fédéral conjoint de 9,9 millions de dollars pour appuyer d'importants travaux de rénovation au First Light Friendship Centre. L'annonce a été faite par l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, en compagnie de Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Ce nouveau financement appuiera spécifiquement les rénovations importantes de la structure actuelle du First Light Friendship Centre, située au 40, chemin Quidi Vidi, à l'intention de la communauté autochtone de St. John's et des résidents non autochtones du quartier.

Dans le cadre du volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones, Services aux Autochtones Canada fournit 9,4 millions de dollars pour ce projet crucial.

Le volet urbain de ce fonds vise à soutenir et à investir dans les besoins immédiats des communautés autochtones en matière d'infrastructure pour les projets en cours, nouveaux et prêts à démarrer. De plus, l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés, fournit 497 250 $ pour appuyer la construction d'un pont d'accès piétonnier qui donnera accès à tous les membres de la communauté du stationnement à l'ascenseur et au deuxième étage de l'installation. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés, lancé en juin 2021, a fourni 500 millions de dollars sur deux ans aux organismes de développement régional du Canada pour investir dans des espaces publics partagés et inclusifs afin de stimuler les économies locales, de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie au Canada.

Citations

« L'investissement de plusieurs millions de dollars effectué par le gouvernement du Canada pour moderniser le siège social de First Light à St. John's marque un tournant dans nos progrès vers l'édification d'une communauté bien soutenue, saine et prospère. Plus que la brique et le mortier, il s'agit d'un engagement du gouvernement fédéral à travailler en partenariat avec la communauté autochtone urbaine de St. John's pour prendre des mesures concrètes et sérieuses à l'égard des priorités qui comptent le plus pour nous. Cet investissement garantira un accès fiable à des programmes et à des services adaptés à la culture au cours de la prochaine génération, à mesure que notre communauté continuera de croître. En plus de répondre aux besoins croissants et aux réalités de la communauté, le projet augmentera la capacité du centre et générera d'importantes retombées socioéconomiques pour tous les résidents de la ville de St. John's. »

Stacey Howse, directrice générale

First Light Friendship Centre

« Depuis près de 40 ans, le First Light Friendship Centre aide les Autochtones de St. John's à accéder aux services essentiels dans la ville et à maintenir des liens culturels et communautaires solides. Le gouvernement fédéral investit 9,9 millions de dollars pour rénover le Centre afin qu'il puisse continuer à répondre aux besoins de la population autochtone croissante à St. John's. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Des communautés fortes et dynamiques à Terre-Neuve-et-Labrador sont un élément essentiel d'une reprise économique robuste et inclusive. Investir dans des espaces publics communs aide à revitaliser les économies locales, à stimuler le tourisme, à créer des emplois et à donner aux résidents un endroit où se réunir en toute sécurité. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor

Ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Le First Light Friendship Centre est un endroit où les Autochtones de St. John's peuvent tisser des liens avec leur culture et leur peuple. Il renforce un sentiment d'identité pour les peuples autochtones, qui peut être difficile à trouver dans une ville achalandée. C'est le pouvoir de la communauté et le pouvoir de l'amitié. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail et député de St. John's South - Mount Pearl

« Les centres d'amitié comme First Light jouent un rôle important dans le façonnement des merveilleuses communautés qu'ils servent. Il est important qu'ils continuent à bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour offrir les programmes, les services et les espaces culturels inclusifs dont ils ont tant besoin. L'effet positif de cette annonce de financement sera ressenti par beaucoup et constitue un excellent exemple de collaboration fructueuse. »

Joanne Thompson

Députée de St. John's East

Faits en bref

Le volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones du gouvernement du Canada appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires autochtones et les communautés des centres urbains. Le gouvernement du Canada et les communautés autochtones travaillent en partenariat pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et soutenir les résultats économiques, sociaux et de santé.

appuie les priorités en matière d'infrastructure établies par les partenaires autochtones et les communautés des centres urbains. Le gouvernement du et les communautés autochtones travaillent en partenariat pour combler les lacunes critiques en matière d'infrastructure et soutenir les résultats économiques, sociaux et de santé. Le volet urbain du Fonds d'infrastructure des communautés autochtones fournit 194,9 millions de dollars sur trois ans (de 2022-2023 à 2024-2025) pour appuyer les investissements dans des projets d'infrastructure majeurs et mineurs pour tous les organismes de prestation de services aux Autochtones en milieu urbain et rural.

Le financement des infrastructures appuie les projets d'immobilisations, y compris, mais sans s'y limiter, les projets essentiels en matière de santé et de sécurité, d'accessibilité et d'efficacité énergétique, afin d'assurer des espaces sécuritaires et accessibles pour la prestation des programmes et des services.

