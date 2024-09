THUNDER BAY, ON, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Les peuples autochtones sont en première ligne de la lutte contre l'appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques. Dans tout le pays, les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont sur le terrain, gèrent les terres et les eaux et aident les communautés à prospérer tout en préservant les espaces naturels dont nous dépendons tous pour les générations actuelles et à venir.

Aujourd'hui, Jaimee Gaunce, directrice générale du Réseau national des gardiens des Premières Nations (RNGPN), s'est jointe à l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et à Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, pour annoncer un investissement pouvant atteindre 27,6 millions de dollars afin de soutenir 80 initiatives des gardiens des Premières Nations.

Cet investissement soutiendra 18 nouvelles initiatives ainsi que 62 initiatives existantes visant à protéger les terres, les eaux et les espèces sauvages sur les territoires des Premières Nations, tout en créant des possibilités d'emploi intéressantes dans les régions éloignées.

La directrice générale Jaimee Gaunce, le ministre Guilbeault, la ministre Hajdu et le député Powlowski étaient également accompagnés de Valérie Courtois, directrice générale de l'Initiative de leadership autochtone, de Bertha Sutherland, de la Première Nation de Constance Lake, et de Robert Stewart, de la Première Nation BZA/Rocky Bay. Cette annonce marque une étape importante, car c'est la première fois que le financement des gardiens des Premières Nations est géré de manière indépendante par le RNGPN, le premier réseau national d'intendance dirigé par des Autochtones.

Des initiatives de longue date comme le Réseau régional de gardiens de Four Rivers des Premières Nations de Matawa sont des exemples concrets d'initiatives des gardiens en action - les « yeux et les oreilles » sur le terrain - en surveillant la santé écologique et en travaillant à la préservation et à la transmission des connaissances autochtones et de l'apprentissage axé sur la nature pour inspirer les futurs gardiens.

Depuis plus de dix ans, le Réseau régional de gardiens de Four Rivers assure la gestion de l'environnement et le renforcement des capacités de neuf Premières Nations membres de Matawa dans le nord de l'Ontario. Grâce à ce nouvel investissement, le Réseau régional de gardiens de Four Rivers pourra renforcer son soutien à la gestion des terres, des eaux et des espèces sauvages au sein de ces communautés, acquérir de l'équipement de surveillance essentiel et d'autres ressources, offrir du soutien et de la formation, et normaliser les approches et les méthodes de surveillance, ainsi que la collecte et l'organisation des données.

L'initiative des gardiens autochtones constitue un moyen important pour les peuples autochtones de continuer à exercer leurs droits et responsabilités dans la gestion de leurs terres traditionnelles, et il représente un élément clé de l'engagement du Canada et de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« L'intendance menée par les Autochtones offre des avantages importants et transformateurs pour les collectivités et l'environnement, et les gardiens sont la pierre angulaire de ces efforts. J'adresse mes plus sincères félicitations au Réseau national des gardiens des Premières Nations pour le dévouement et le succès dont il a fait preuve dans l'administration du programme de cette année. Cette réalisation fera en sorte que les générations futures pourront bénéficier de terres et d'eaux saines et constitue un témoignage puissant de l'autodétermination en action ».

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les gardiens sont en première ligne des efforts de conservation, et en leur confiant cette responsabilité, nous reconnaissons leur savoir, leurs capacités et leur lien avec la terre. En soutenant le leadership et l'expertise des peuples autochtones, nous adoptons une approche plus globale et durable de la conservation qui tient compte de la santé des écosystèmes, du bien-être des communautés et de la durabilité économique. L'investissement d'aujourd'hui renforce non seulement la protection de l'environnement, mais soutient également la création d'emplois significatifs dans les communautés autochtones et nordiques. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Aujourd'hui marque une étape importante. Il s'agit du premier cycle de financement de l'initiative des gardiens entièrement administré par le Réseau national des gardiens des Premières Nations. Nous sommes très fiers d'assumer cette responsabilité. Et nous accueillons favorablement l'engagement du gouvernement fédéral en faveur du Réseau national des gardiens des Premières Nations, qui reconnaît que les Premières Nations possèdent l'expertise, les capacités et les connaissances nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la gestion responsable des investissements en matière d'intendance. »

- Jaimee Gaunce, directrice exécutive, Réseau national des gardiens des Premières Nations

« Nous félicitons le Réseau national des gardiens des Premières Nations d'avoir veillé à ce que davantage de gardiens prennent soin des terres et des eaux au pays. Et nous accueillons favorablement la relation entre le gouvernement du Canada et le Réseau, qui montre l'exemple. Alors que les pays s'apprêtent à assister à la COP16, le sommet sur la biodiversité des Nations Unies en octobre, cette approche de partenariat avec les Premières Nations présente un modèle fructueux de respect du leadership et de l'identité nationale autochtone, qui permettra d'obtenir des avantages sur le terrain pour les terres, les eaux et les communautés. »

- Valérie Courtois, directrice générale, Initiative de leadership autochtone

« Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous reconnaissons le rôle essentiel que joue le leadership autochtone dans la protection de la biodiversité et la promotion de la durabilité. Je suis heureux de constater l'incidence incroyable que cet investissement aura sur les communautés locales et les générations futures. »

- Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River

Faits en bref

En décembre 2022, le ministre Guilbeault a annoncé conjointement avec Valérie Courtois, directrice fondatrice de l'Initiative de leadership autochtone, le lancement d'un nouveau Réseau national des gardiens des Premières Nations.

Environnement et Changement climatique Canada a investi plus de 91,6 millions de dollars dans plus de 240 initiatives des gardiens des Premières Nations, des Inuits et des Métis depuis 2018.

L'ensemble de ces investissements a contribué à la création de près de 1 500 emplois revêtant une importance traditionnelle ou culturelle, et ce, tout en protégeant la nature et la faune.

Le gouvernement fédéral a élargi son soutien aux gardiens autochtones en 2021, en engageant jusqu'à 100 millions de dollars pour appuyer les initiatives nouvelles et existantes des gardiens autochtones et le développement de réseaux de gardiens autochtones.

Le financement et la prise de décision sont mis en œuvre conjointement avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis en utilisant une approche fondée sur les distinctions qui respecte et reconnaît les perspectives, les droits, les responsabilités et les besoins uniques des peuples autochtones.

Ces types d'initiatives d'intendance dirigées par les Autochtones intègrent la santé de l'écosystème, le bien-être des communautés et la durabilité économique, créant ainsi une approche plus globale et durable de la conservation.

Le Canada s'est engagé à conserver 30 p. 100 de ses terres et de ses eaux d'ici 2030.

