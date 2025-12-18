Faits saillants de la séance du conseil d'arrondissement - Quatre initiatives structurantes pour renforcer la sécurité, l'inclusion et les espaces jeunesse à Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Lors de la dernière séance du conseil d'arrondissement de l'année, les élus de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension ont adopté quatre actions importantes visant à soutenir la sécurité et la qualité de vie des jeunes, la modernisation d'infrastructures sportives et l'aménagement d'espaces adaptés à leurs besoins. D'abord, l'Arrondissement a sollicité un appui financier du ministère de la Sécurité publique pour poursuivre trois projets phares en prévention de la criminalité jeunesse. Ensuite, il a également approuvé la prolongation des projets du programme Prévention Montréal jusqu'en 2026, afin de renforcer la prévention et la sécurité dans les quartiers. De plus, il a autorisé des travaux afin de rendre la patinoire Bleu Blanc Bouge universellement accessible et plus durable. Enfin, une aide financière a été confirmée pour réaménager un nouvel espace accueillant et moderne destiné aux adolescentes et adolescents de la bibliothèque de Saint‑Michel.

« Ces initiatives démontrent que nous poursuivons notre engagement à maintenir des milieux sécuritaires, inclusifs et stimulants pour les jeunes. En misant sur la prévention, l'accessibilité et des espaces adaptés à leurs besoins, nous renforçons la qualité de vie dans nos quartiers et affirmons notre volonté d'agir en partenariat avec la communauté », a déclaré Jean François Lalonde, maire de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Soutien demandé pour trois projets phares en sécurité jeunesse

L'Arrondissement a déposé trois demandes d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme québécois de lutte contre la criminalité. Ces demandes visent à soutenir la poursuite et la bonification de trois initiatives majeures à VSP : Un pont entre nous à la bibliothèque de Saint-Michel, Animation estivale dans une vingtaine de parcs et la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité. Regroupant des actions complémentaires, ces projets interviennent directement auprès des jeunes de 12 à 25 ans susceptibles de vivre ou d'adopter des comportements à risque, en favorisant l'accompagnement, la présence active dans l'espace public et la prévention.

Avec le dépôt de ces demandes, l'Arrondissement souhaite réaffirmer son rôle clé dans la création de milieux de vie sécuritaires et inclusifs. La poursuite de ces projets, dont les retombées positives sont constatées depuis 2021, contribue à soutenir la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité et s'arrime aux priorités 2026 ainsi qu'au Plan d'action de développement social 2024‑2030. Par cette démarche, l'Arrondissement continue d'agir en partenariat avec le milieu pour renforcer la cohabitation harmonieuse et offrir aux jeunes des environnements stimulants et sécurisants.

Prolongation des projets du Programme Prévention Montréal

Également en soutien à sa Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité et son Plan d'action de développement social 2024-2030, l'Arrondissement prolonge d'un an les contributions à 17 organismes communautaires des différents districts pour un total de 1 254 578 $. Les projets financés visent à soutenir les enfants, les jeunes et leurs familles en situation de vulnérabilité, à travers deux axes : le développement du plein potentiel des jeunes et la prévention en sécurité urbaine.

Une patinoire plus durable et inclusive

Des travaux pour rendre la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge du parc François‑Perrault universellement accessible ainsi que sa mise à niveau auront lieu au printemps 2026. La patinoire a été construite en 2009 grâce à la Fondation pour l'enfance du Canadien de Montréal, première d'une série d'installations du genre. Un contrat d'un montant de 181 304 $ a ainsi été octroyé à St‑Denis Thompson pour réaliser les premières interventions requises dans les travaux de mise à niveau de cette installation sportive.

Les travaux comprendront, entre autres, le remplacement complet des panneaux des bandes tout en conservant la structure métallique, la reconfiguration des bancs des joueuses et des joueurs, ainsi que la réparation de la porte de service. Des améliorations importantes seront également apportées pour assurer une accessibilité universelle conforme aux meilleures pratiques, notamment l'ajout de bandes transparentes, l'abaissement de tous les seuils de portes et le remplacement des mécanismes d'ouverture. Ces interventions, en lien avec le Plan municipal en accessibilité universelle 2024-2030, découlent directement des recommandations formulées lors de la marche exploratoire réalisée avec l'organisme AlterGo en août 2025, afin de répondre aux besoins observés sur le terrain et d'optimiser l'expérience des usagères et usagers.

Un espace accueillant et moderne pour les ados du quartier

L'Arrondissement a obtenu une aide financière de 30 000 $ à la suite du dépôt d'une demande auprès des Caisses Desjardins du Centre‑Est de Montréal et du Réseau municipal dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. Ces fonds sont essentiels afin de soutenir le réaménagement d'une section de la bibliothèque de Saint‑Michel entièrement dédiée aux adolescentes et adolescents, projet pensé pour répondre à leurs besoins.

Ce réaménagement vise à offrir aux jeunes un espace plus convivial et flexible, tout en s'arrimant aux priorités de l'Arrondissement en matière de culture, de prévention et d'inclusion. Appuyé par un financement complémentaire de 22 000 $ déjà prévu, le projet s'inscrit pleinement dans la Stratégie jeunesse de prévention de la criminalité, le Plan d'action culturel 2023‑2027 ainsi que la planification stratégique intégrée de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. L'Arrondissement poursuivra la conception détaillée du nouvel espace en collaboration avec le comité ados de la bibliothèque, pour un début des travaux prévu en 2026.

