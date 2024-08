Le gouvernement du Canada appuie le festival MUTEK

MONTRÉAL, le 20 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'appuyer les artistes canadiens, qui contribuent à la vitalité culturelle et économique du pays. Cette année, MUTEK Montréal célèbre 25 années d'innovation en matière de musiques électroniques et de créativité numérique.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre de Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'une aide de 40 000 dollars au festival MUTEK de 2024 dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts.

Le financement lui permettra de présenter une programmation diversifiée et des spectacles novateurs, y compris des prestations offertes par des artistes de renommée internationale et de la relève. De plus, l'investissement contribuera à offrir à la population de Montréal un meilleur accès à des œuvres d'artistes professionnels du Québec, d'autres provinces canadiennes et de l'étranger.

Citations

« Depuis 25 ans, MUTEK propulse les artistes de musique électronique sur le devant de la scène. Ce festival de renommée mondiale est le lieu idéal pour explorer la création numérique sous toutes ses formes. Soutenir un événement novateur comme MUTEK, c'est encourager la découverte, l'échange et la participation à des activités stimulantes. Merci à tous les artistes talentueux qui façonnent cette rencontre tant appréciée par le public local et international. Joyeux 25e anniversaire! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Pendant 25 ans, nous avons encouragé l'innovation qui façonne l'avenir de la création numérique et de la musique. Cette édition anniversaire sera l'occasion d'explorer les possibilités infinies du futur et d'offrir un témoignage intemporel de notre héritage. »

- Alain Mongeau, directeur général et artistique, MUTEK

Les faits en bref

Le festival MUTEK présentera près de 80 prestations en direct dans plusieurs lieux emblématiques au cœur de la métropole, notamment l'esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. Au total, près de 120 artistes de 24 pays transmettront leur savoir-faire et leur passion.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le Fonds appuie également les organismes qui viennent en aide aux diffuseurs artistiques.

Liens connexes

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]