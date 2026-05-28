Le Festival Go vélo Montréal convie les représentant•es des médias au Tour la Nuit ce vendredi 29 mai

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - Les représentant•es des médias sont convié•es, ce vendredi, au départ du 27e Tour la Nuit qui aura lieu à l'intersection de la rue Jarry et du boulevard Saint-Laurent.

Un stationnement est accessible pour les véhicules munis d'une plaque d'immatriculation commerciale (commençant par un F). Pour y avoir accès, veuillez contactez [email protected] pour obtenir le plan d'accès à ce stationnement ainsi que la cocarde à mettre sur le tableau de bord du véhicule.

Festival Go vélo Montréal (Groupe CNW/Vélo Québec Événements)

Si vous souhaitez avoir un véhicule micro-ondes sur le site pour réaliser une diffusion en direct, veuillez contacter [email protected] afin d'obtenir les plans d'accès ainsi que les horaires d'accès.

Pour plus d'informations pour vous rendre au site de départ : www.velo.qc.ca/festival-go-velo-montreal/infocirculation/ et www.velo.qc.ca/festival-go-velo-montreal/un-tour-la-nuit-infosparticipant/

Dès 18 h - Occasions d'entrevues spontanées sur la ligne de départ

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec, sera disponible pour des entrevues sur la ligne de départ. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir.

Une nacelle sera disponible pour les représentants des médias à partir de 19 h.

19 h 40 - Photo officielle et cérémonie de départ

Jean-François Rheault, Président-directeur général de Vélo Québec

Geneviève Rainville, Directrice générale des Producteurs de Lait du Québec

Alan de Sousa, Maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal

20 h 15 à 21 h - Départ officiel du Tour la Nuit

Cette année, le parcours de 23 km traversera les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent.

Sur le parcours, les participant•es pourront profiter de projections de MAPP_MTL, de performances musicales uniques grâce à Mixbus et d'une allée lumineuse signée PixMob à l'arrivée au Parc Jarry.

21 h à minuit - Arrivée des participant•s et animations au site d'arrivée

Camions de nourriture de rue, bistro Siboire, prestation musicale, zone ludique du Lait, et plus!

Minuit - Fin des activités

Prochain rendez-vous : Tour de l'Île de Montréal, dimanche 31 mai.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec Événements

Renseignements : Vélo Québec, Justine Bérubé, Conseillère aux relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743