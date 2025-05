Le Festival Go vélo Montréal convie les représentants des médias au départ du 40e Tour de l'Île de Montréal!

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés, ce dimanche, au départ du 40e Tour de l'Île de Montréal qui aura lieu sur le boulevard Rosemont, à l'angle de la 35e avenue.

*Le Festival Go vélo Montréal convie également les représentants des médias au départ du Tour la Nuit, ce vendredi 30 mai. Pour plus d'information : www.velo.qc.ca/par-thematique/evenements-voyages/le-festival-go-velo-montreal-convie-les-representants-des-medias-au-depart-du-tour-la-nuit-ce-vendredi-30-mai/

Les médias pourront se stationner sur Viau et les camions micro-ondes, sur la 35e avenue.

Infocirculation : www.velo.qc.ca/infocirculation

Dès 6 h - Occasions d'entrevues spontanées sur la ligne de départ

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec et Julie Ringuette, comédienne, animatrice et porte-parole du Festival Go vélo Montréal (à partir de 8 h), seront disponibles pour des entrevues. Les médias sont également invités à circuler et à faire des entrevues spontanées parmi les cyclistes en attente de partir ainsi qu'avec les personnalités publiques présentes (voir liste ci-dessous).

Une nacelle sera disponible pour les représentants des médias à partir de 8 h 30. Lors du départ, seuls les caméramans ont accès aux nacelles. Les photographes pourront y monter par la suite.

*À noter que le départ du parcours Découverte (68, 88 ou 105 km) se fait entre 7 h et 9 h. Le départ du parcours régulier de 50 km, le plus spectaculaire, se fera à 9 h 15.

7 h à 9 h - Départ du parcours Découverte (68, 88 ou 105 km)

Ce parcours offrira un itinéraire mixte (rues ouvertes et fermées), incluant un passage par Repentigny, Terrebonne, L'Épiphanie, etc.

8 h 50 - Photo officielle

Prise de photo officielle sur la scène de départ avec les dignitaires.

8 h 55 - Cérémonie de départ

Le maître de cérémonie soulignera la présence des invités :

Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

Michel Labrecque , ancien président-directeur général de Vélo Québec et instigateur du premier Tour de l'Île

, ancien président-directeur général de Vélo Québec et instigateur du premier Tour de l'Île Valérie Plante, mairesse de Montréal

Ana-Maria Martin , présidente des Producteurs de lait de la Montérégie-Ouest

, présidente des Producteurs de lait de la Montérégie-Ouest Marie-Dominique Boucher , directrice par intérim du développement de la destination et programmes chez Tourisme Montréal

, directrice par intérim du développement de la destination et programmes chez Tourisme Montréal Chantal Rouleau , ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire Julie Ringuette , porte-parole du Festival Go vélo Montréal

9 h 15 à 10 h 45 - Départ du parcours Régulier (50 km)

Ce parcours se déroulera entièrement sur rues fermées, traversant Rosemont-La Petite-Patrie, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies et plus encore.

11 h 15 à 16 h - Arrivée des participants et animation au site d'arrivée

17 h - Fin des activités

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec Événements

Renseignements: Vélo Québec, Justine Bérubé, Conseillère aux relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743